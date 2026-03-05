Плата за моду: почему кроссоверы разоряют водителей на заправках

Эксперты: за мощным дизайном кроссовера часто скрывается приподнятый хэтчбек

Современный автопром переживает эпоху иллюзий: водители массово пересаживаются на высокие кроссоверы, веря в их универсальность, но на деле получают прожорливые версии обычных хэтчбеков, утверждают эксперты издания Pravda.Ru.

Рекомендуем Раскрыт срок появления и цены полноприводного Jaecoo J6 для РФ

Кроссовер и внедорожник – это два разных мира, которые часто путают. Внедорожник – это инженерная жесткость: рама, полный привод, механические блокировки и приоритет прочности. Кроссовер – это гибрид легкового автомобиля и внедорожника. У него увеличенный дорожный просвет, но управляется и едет он почти как обычный хэтчбек или седан. По сути, это приподнятая легковушка.

Эксперты отмечают, что из-за утяжеленной конструкции и плохой аэродинамики кроссоверы сжигают на 15–20% больше топлива, чем хэтчбеки или обычные универсалы. Владельцы платят дважды: сначала за модный имидж, а потом – на каждой заправке, ведь лишний вес и парусность кузова не проходят бесследно для кошелька.

Инженеры объясняют, что плата за лишние сантиметры клиренса – это не только эстетика. Большинство паркетников построены на легковой базе с несущим кузовом, который не рассчитан на серьезные нагрузки. В отличие от настоящих рамных внедорожников, такие машины боятся диагонального вывешивания и быстрого перегрева трансмиссии. Электроника, призванная имитировать блокировки, часто не успевает сработать в грязи, а длинные пластиковые свесы разбиваются о первое же препятствие.

При этом многие автолюбители готовы мириться с прожорливостью мотора и дорогими шинами.

Главный подвох полного привода в том, что большинство водителей используют его потенциал всего несколько раз в год. В остальное время они вынуждены переплачивать за топливо и следить за состоянием муфты, редукторов и капризных датчиков ABS.