МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Раскрыт срок появления и цены полноприводного Jaecoo J6 для РФ

Версия Jaecoo J6 4x4 получит связку мотора 1.6 и новой роботизированной коробки 7DCT

Редакция ТГ-канала «Китайские автомобили» сообщает, что кроссоверы Jaecoo J6 с колесной формулой 4x4 появятся у российских дилеров уже в середине 2026 года.

Автомобиль получит силовую установку на базе двигателя 1.6 литра и 7-ступенчатой роботизированной коробки передач (7DCT) – вместо 6-ступенчатой.

По информации от инсайдеров в дилерской среде, стоимость таких машин будет начинаться с отметки, превышающей цену моноприводных аналогов примерно на 150 тыс. рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Напомним, сейчас переднеприводный J6 можно приобрести в ценовом диапазоне от 2 290 000 до 2 649 000 рублей.

Моноприводный кроссовер Jaecoo J6 совсем недавно вышел на рынок РФ и предназначен для города и бездорожья. Он комплектуется 147-сильным двигателем (210 Н·м), разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд, имеет угол въезда 20°, съезда 30° и может преодолевать брод глубиной 600 мм. 

В его оснащение входят шесть подушек безопасности, системы помощи водителю (включая адаптивный круиз-контроль и камеры 360°), а также сертифицированный pet-friendly салон с износостойкой отделкой.

Источник:  Китайские автомобили: только новости/Telegram
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 973
04.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0