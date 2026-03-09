В России поступил в продажу практичный импортный кроссовер дешевле 2 млн рублей

Chevrolet Tracker 2023 года появился в продаже в РФ с ценой 1,65 млн рублей

Chevrolet Tracker теперь можно заказать в России, хотя официально он на наш рынок не поставляется.

Chevrolet Tracker

Речь идёт об одном автомобиле 2023 года выпуска, который продают во Владивостоке за 1 миллион 650 тысяч рублей. Для сравнения, даже новая LADA Vesta в средней комплектации Life с «механикой» стоит на 35 тысяч дороже, а её топовая версия Techno обойдётся уже в 2,02 млн.

При этом за эти деньги предлагается вполне богато оснащённая версия кроссовера. В список оборудования входят панорамная крыша, климат-контроль, кожаный руль, медиасистема с сенсорным экраном и даже диски цвета «мокрый асфальт». Под капотом – трёхцилиндровый турбомотор объёмом 1 литр, который выдаёт 116 лошадиных сил и работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод, правда, только передний.

Интерьер Chevrolet Tracker

Машина построена на общей платформе GEM, которую разрабатывали General Motors и китайская SAIC. По габаритам этот Tracker довольно компактен: его длина составляет всего 4270 мм, что даже меньше, чем у уходящего Chery Tiggo 4. Колёсная база при этом равна 2570 мм.