#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Scout Traveler
9 марта
Никаких «допов»: дилеры засудили концерн за прямые продажи машин в обход них
Дилеры Volkswagen подали коллективный иск в суд...
Интерьер Hyundai Creta
9 марта
Самый популярный кроссовер Hyundai вернулся в Россию с очень приятной ценой
Hyundai Creta второго поколения продается в РФ...
Почему «китайцы» останутся с нами даже в случае возвращения западных автобрендов
9 марта
Почему «китайцы» останутся с нами даже в случае возвращения западных автобрендов
Эксперт Коган: возвращение автобрендов не...

Самый популярный кроссовер Hyundai вернулся в Россию с очень приятной ценой

Hyundai Creta второго поколения продается в РФ с ценами от 2,2 млн рублей

Рестайлинговая Hyundai Creta снова доступна для покупки в России, правда, теперь только через параллельный импорт. Речь идёт о модели второго поколения, которая после обновления в 2024 году на наш рынок официально не поставлялась. Самый доступный вариант нашелся в Благовещенске за 2,2 миллиона рублей.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Рекомендуем
Peugeot, Opel, Porsche — как эти машины едва не начали собирать в СССР

Комплектацию в этом объявлении не раскрывают, но по фото видно, что базовая машина оснащена цифровой приборной панелью, мультимедийным экраном, круиз-контролем и светодиодной оптикой. Правда, руль здесь с пластиковым ободом, диски стальные, а сиденья обиты тканью. В общем-то, ничего лишнего.

За дополнительные 190 тысяч рублей в Кемерово готовы привезти версию подороже. Она уже порадует климат-контролем, панорамной крышей, кожей на руле и литыми дисками. Вообще, разброс цен по стране оказался огромным. Во Владивостоке и Омске просят 2,6 млн, в Твери – 2,8 млн, а в Краснодаре цена приближается к 2,9 миллионам. Самую высокую стоимость установили в Симферополе – целых 3,19 млн рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Техническая начинка у всех этих машин идентична. Под капотом – атмосферный двигатель 1,5 на 115 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод, кстати, исключительно передний. Поставляют кроссоверы к нам из Объединённых Арабских Эмиратов.

Интерьер Hyundai Creta
Интерьер Hyundai Creta

Внешне автомобиль изменился кардинально, встроившись в нынешний дизайн-код Hyundai. Спереди и сзади теперь красуются сквозные светодиодные полосы, а головная оптика выполнена по двухуровневой схеме Horizon LED. В общем, он стал сильно похож на более дорогие электрические модели марки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 8
09.03.2026 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Качество, удобство, комфорт.
Недостатки:
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Комментарий:
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))
+10