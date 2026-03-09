Самый популярный кроссовер Hyundai вернулся в Россию с очень приятной ценой

Hyundai Creta второго поколения продается в РФ с ценами от 2,2 млн рублей

Рестайлинговая Hyundai Creta снова доступна для покупки в России, правда, теперь только через параллельный импорт. Речь идёт о модели второго поколения, которая после обновления в 2024 году на наш рынок официально не поставлялась. Самый доступный вариант нашелся в Благовещенске за 2,2 миллиона рублей.

Hyundai Creta

Комплектацию в этом объявлении не раскрывают, но по фото видно, что базовая машина оснащена цифровой приборной панелью, мультимедийным экраном, круиз-контролем и светодиодной оптикой. Правда, руль здесь с пластиковым ободом, диски стальные, а сиденья обиты тканью. В общем-то, ничего лишнего.

За дополнительные 190 тысяч рублей в Кемерово готовы привезти версию подороже. Она уже порадует климат-контролем, панорамной крышей, кожей на руле и литыми дисками. Вообще, разброс цен по стране оказался огромным. Во Владивостоке и Омске просят 2,6 млн, в Твери – 2,8 млн, а в Краснодаре цена приближается к 2,9 миллионам. Самую высокую стоимость установили в Симферополе – целых 3,19 млн рублей.

Техническая начинка у всех этих машин идентична. Под капотом – атмосферный двигатель 1,5 на 115 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод, кстати, исключительно передний. Поставляют кроссоверы к нам из Объединённых Арабских Эмиратов.

Интерьер Hyundai Creta

Внешне автомобиль изменился кардинально, встроившись в нынешний дизайн-код Hyundai. Спереди и сзади теперь красуются сквозные светодиодные полосы, а головная оптика выполнена по двухуровневой схеме Horizon LED. В общем, он стал сильно похож на более дорогие электрические модели марки.