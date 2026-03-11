#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые популярные подержанные машины прошедшей зимы
11 марта
Названы самые популярные подержанные машины прошедшей зимы
«Авито Авто» привел топ-10 популярных машин с...
Nissan Note с пробегом: какой автомобиль можно найти за миллион с небольшим
11 марта
Nissan Note с пробегом: какой автомобиль можно найти за миллион с небольшим
Эксперт Виноградов: Практичный Nissan Note до...
Маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины
11 марта
Маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины
Законопроект о тратах маткапитала на покупку...

Новый бюджетный кроссовер хотят начать выпускать в России

Компания Changan может начать производство кроссовера CS35 Max в России

Китайский автогигант Changan изучает возможность организации производства своей новой модели CS35 Max на территории РФ.

Рекомендуем
Надежно и престижно — 5 проверенных японских моделей по цене Lada Granta

Как сообщили представители российского офиса бренда на презентации автомобиля, одной из основных площадок рассматривается калининградский завод «Автотор». Впрочем, в компании подчеркивают, что окончательное решение пока не принято.

Продажи Changan CS35 Max стартовали в России менее месяца назад. Это уже третье поколение модели, хорошо известной в Китае. Автомобиль заметно прибавил в размерах, получил богатое оснащение и новый 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. (крутящий момент – 280 Нм), работающий в паре с 7-ступенчатым роботом.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Несмотря на китайскую прописку, кроссовер прошел серьезную доработку для российских условий. В пакет зимних опций вошли подогревы руля, всех сидений, лобового стекла, форсунок омывателя и зеркал. Также автомобиль получил усиленную шумоизоляцию, антикоррозийную обработку, русифицированный интерфейс, систему контроля давления в шинах и специальный антифриз, выдерживающий до −35°С.

Changan CS35 Max
Changan CS35 Max

Уже в базовой версии CS35 Max может похвастать тройным цифровым экраном (7-дюймовая приборная панель + 10,25-дюймовый центральный дисплей + дополнительный 4-дюймовый экран слева), поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, спортивными передними креслами с тканевой обивкой, двумя USB-портами спереди и сзади, камерой заднего вида с тремя датчиками парковки и 17-дюймовыми литыми дисками.

Цены на новый кроссовер сейчас варьируются от 2 599 900 до 2 789 900 рублей.

Changan CS35 Max
Changan CS35 Max

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять шины весной 2026 года.

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Changan
Количество просмотров 9
11.03.2026 
Фото:Changan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Changan CS35 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Changan CS35  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.
Недостатки:
Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик
Комментарий:
Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.
+11