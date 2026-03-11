Новый бюджетный кроссовер хотят начать выпускать в России

Компания Changan может начать производство кроссовера CS35 Max в России

Китайский автогигант Changan изучает возможность организации производства своей новой модели CS35 Max на территории РФ.

Как сообщили представители российского офиса бренда на презентации автомобиля, одной из основных площадок рассматривается калининградский завод «Автотор». Впрочем, в компании подчеркивают, что окончательное решение пока не принято.

Продажи Changan CS35 Max стартовали в России менее месяца назад. Это уже третье поколение модели, хорошо известной в Китае. Автомобиль заметно прибавил в размерах, получил богатое оснащение и новый 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. (крутящий момент – 280 Нм), работающий в паре с 7-ступенчатым роботом.

Несмотря на китайскую прописку, кроссовер прошел серьезную доработку для российских условий. В пакет зимних опций вошли подогревы руля, всех сидений, лобового стекла, форсунок омывателя и зеркал. Также автомобиль получил усиленную шумоизоляцию, антикоррозийную обработку, русифицированный интерфейс, систему контроля давления в шинах и специальный антифриз, выдерживающий до −35°С.

Changan CS35 Max

Уже в базовой версии CS35 Max может похвастать тройным цифровым экраном (7-дюймовая приборная панель + 10,25-дюймовый центральный дисплей + дополнительный 4-дюймовый экран слева), поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, спортивными передними креслами с тканевой обивкой, двумя USB-портами спереди и сзади, камерой заднего вида с тремя датчиками парковки и 17-дюймовыми литыми дисками.

Цены на новый кроссовер сейчас варьируются от 2 599 900 до 2 789 900 рублей.

Changan CS35 Max

