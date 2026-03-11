7 мест, простой атмосферник: надежный «японец» дешевле «китайцев»

В РФ начались продажи Mitsubishi Xpander и Xpander Cross по цене от ₽2,25 млн

На российском рынке появился новый игрок в сегменте семейных автомобилей – компактвэн Mitsubishi Xpander , включая его «внедорожную» версию Xpander Cross . Главные козыри модели – просторный семиместный салон, оцинкованный кузов и проверенный атмосферный мотор. И, что немаловажно, цена – заметно ниже, чем у основных конкурентов из Китая. Приобрести такой автомобиль сейчас можно минимум за 2 253 000 рублей.

Mitsubishi Xpander

Для сравнения, семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 305 000 рублей, Geely Okavango – от 3 908 990 рублей, а Jetour X90 Plus и вовсе оценивается почти в 4 миллиона (от 3 969 900 рублей). На этом фоне цена Mitsubishi выглядит более чем привлекательно.

Самое доступное предложение (2 253 000 рублей) поступило от компании из Забайкальска, которая готова привезти Xpander «под ключ» из ОАЭ. В эту стоимость входит доставка до Москвы. Речь идет о версии High-line с богатым оснащением: кожаный мультируль, кнопка запуска двигателя, медиасистема с сенсорным экраном, климат-контроль с режимом усиленного охлаждения, электронный стояночный тормоз с AutoHold, электропривод стекол и зеркал, литые диски.

Mitsubishi Xpander Cross

Немного дороже, от 2 262 600 рублей, Xpander можно заказать в Омске. Здесь доступны автомобили 2023 и 2025 годов выпуска. Версия Cross предлагается только в «топе», а обычный Xpander – в базовой или средней комплектации.

Есть и предложения с уже ввезенными автомобилями. Они обычно стоят дороже. Например, в Краснодаре Xpander с кожаным салоном продают за 2 550 000 рублей, а в Чите Xpander Cross с цифровой приборной панелью – за 2 790 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi Xpander Cross

Если автомобиль ввозится по коммерческому утильсбору (что добавляет несколько сотен тысяч), цена становится совсем другой. Так, в Нижнем Новгороде Xpander Cross оценили уже в 3 599 000 рублей, а в Сочи цены варьируются от 3,5 до 3,8 миллиона рублей.

Все версии Xpander оснащаются одинаковым силовым агрегатом: это 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 л. с., работающий в паре с классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод только передний.

Ранее «За рулем» сообщал , когда менять шины весной 2026 года.