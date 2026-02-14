В России начали продавать надежный семейный минивэн из Японии дешевле «китайцев»

Российские цены на компактвэн Mitsubishi Xpander стартуют от 2,26 млн рублей

Компактвэн Mitsubishi Xpander, который завоевал популярность в Азии, наконец-то появился на российском рынке. Этот автомобиль может привлечь внимание российских покупателей благодаря своему семиместному салону и оцинкованному кузову.

Mitsubishi Xpander

Xpander, а также его «внедорожная» версия Xpander Cross, сейчас поставляются в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов. Минимальная цена на эти модели составляет 2 262 600 рублей.

На российском рынке нет прямых аналогов Xpander и Xpander Cross. Однако, если рассмотреть другие семиместные кроссоверы, то можно заметить, что их стоимость значительно выше. Например, Chery Tiggo 8 Pro Max, который остался в продаже только в трех комплектациях 2025 года, имеет цену от 3 305 000 рублей. Geely Okavango, представленный лишь в одной комплектации, предлагается дилерами по цене 3 908 990 рублей. А за семиместную версию Jetour X90 Plus покупателю придется заплатить целых 3 969 900 рублей. Таким образом, Mitsubishi Xpander и Xpander Cross выделяются на фоне конкурентов благодаря своей более доступной цене — 2 262 600 рублей, которая установлена в Омске.

Mitsubishi Xpander Cross

За 2 262 600 рублей в Омске местная компания предлагает автомобили как 2023, так и 2025 годов выпуска. При этом кросс-вэн доступен только в самой полной комплектации, тогда как обычный компактвэн без приставки Cross можно приобрести в базовой и средней комплектациях. В Москве «частный» продавец предлагает новый, уже растаможенный Xpander Cross 2023 года выпуска за 2 290 000 рублей, а в Санкт-Петербурге аналогичный кросс-вэн выставлен на продажу за 2 440 000 рублей. В Иркутске Xpander Cross можно купить за 3 090 000 рублей, а самый дорогой экземпляр, который продается у крупного дилера в Нижнем Новгороде, стоит 3 599 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi Xpander

Если говорить о «заказных» автомобилях, то цены на них, как правило, ниже. Например, во Владивостоке новые Mitsubishi Xpander готовы привезти минимум за 2 317 000 рублей. В Тюмени цены начинаются с 2 520 000 рублей, в Новосибирске – от 2 550 000 рублей (от 2 709 000 рублей за Xpander Cross). В Мурманске и Перми, где также доступны «внедорожные» версии Xpander Cross, цены на заказ начинаются от 2 750 000 и 2 820 000 рублей соответственно.

Что касается оснащения этих компактвэнов и кросс-вэнов, то оно обычно включает в себя галогенные фары, 16-дюймовые литые диски, кожаный многофункциональный руль, климат-контроль с режимом усиленного охлаждения салона, а также функцию бесключевого запуска двигателя. Кроме того, в автомобиле установлена мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, а также круиз-контроль с ограничителем скорости, что делает поездки более комфортными и безопасными.

