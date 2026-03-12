Toyota отзывает полмиллиона кроссоверов: называем причины
Японский автоконцерн Toyota объявил о масштабной отзывной кампании, которая затронет свыше 550 тысяч автомобилей в США.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA), причиной сервисной акции стала потенциальная неисправность механизма сидений.
Под отзыв попадают популярные модели Toyota Highlander и Highlander Hybrid 2021–2024 годов выпуска. Проблема заключается в механизме фиксации спинок сидений: после регулировки он может не заблокироваться должным образом. В случае аварии это увеличивает риск травм для пассажиров.
В рамках сервисной кампании дилеры Toyota проведут замену возвратных пружин в откидных креслах. Все работы для владельцев автомобилей будут бесплатными.
Ранее «За рулем» сообщал, что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.
- «За рулем» можно читать и в MAX