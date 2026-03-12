#
Как менялся рынок машин с пробегом в феврале: что подорожало и что подешевело
12 марта
«Авто. ру Бизнес»: средняя цена подержанного...
Эта простая процедура спасет двигатель автомобиля от серьезных поломок
12 марта
Эксперт Ожогин: После зимы моторное масло...
12 марта
Toyota отзывает полмиллиона кроссоверов: называем причины
В США Toyota отзывает 550 тысяч автомобилей...

Японский автоконцерн Toyota объявил о масштабной отзывной кампании, которая затронет свыше 550 тысяч автомобилей в США.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA), причиной сервисной акции стала потенциальная неисправность механизма сидений.

Под отзыв попадают популярные модели Toyota Highlander и Highlander Hybrid 2021–2024 годов выпуска. Проблема заключается в механизме фиксации спинок сидений: после регулировки он может не заблокироваться должным образом. В случае аварии это увеличивает риск травм для пассажиров.

В рамках сервисной кампании дилеры Toyota проведут замену возвратных пружин в откидных креслах. Все работы для владельцев автомобилей будут бесплатными.

Ранее «За рулем» сообщал, что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.

Источник:  Reuters
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
12.03.2026 
Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+9