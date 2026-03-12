Toyota отзывает полмиллиона кроссоверов: называем причины

В США Toyota отзывает 550 тысяч автомобилей из-за дефекта спинок сидений

Японский автоконцерн Toyota объявил о масштабной отзывной кампании, которая затронет свыше 550 тысяч автомобилей в США.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA), причиной сервисной акции стала потенциальная неисправность механизма сидений.

Под отзыв попадают популярные модели Toyota Highlander и Highlander Hybrid 2021–2024 годов выпуска. Проблема заключается в механизме фиксации спинок сидений: после регулировки он может не заблокироваться должным образом. В случае аварии это увеличивает риск травм для пассажиров.

В рамках сервисной кампании дилеры Toyota проведут замену возвратных пружин в откидных креслах. Все работы для владельцев автомобилей будут бесплатными.

Toyota Highlander

