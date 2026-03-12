Эти автомобили не разорят владельца даже после нескольких сотен тысяч пробега

Topspeed перечислил модели Toyota с ресурсом более 400 тысяч километров

Зарубежное издание Topspeed составило рейтинг автомобилей Toyota , которые доказывают, что японское качество – это вовсе не миф. Все представленные модели преодолели отметку в полмиллиона километров, а некоторые приблизились к миллиону. Вот этот список (в порядке возрастания пробега).

10. Toyota Sienna 2004 года

Открывает рейтинг минивэн второго поколения с пробегом 552 000 км. Под капотом у него установлен 3,3-литровый бензиновый V6 серии 3MZ-FE.

9. Toyota Echo 2001 года

Компактная модель с пробегом 605 000 км оснащалась скромным, но легендарным 1,5-литровым мотором 1NZ-FE мощностью чуть более 100 л. с.

8. Toyota Tacoma 1997 года

Пикап 1997 года выпуска накатал 619 000 км. Его сердце – 2,7-литровый двигатель 3RZ-FE, известный своей феноменальной живучестью.

7. Toyota Sequoia (ранние поколения)

Внедорожник с пробегом 627 000 км обязан своим долголетием атмосферным моторам V8, которые ставили на первые два поколения модели. Этот результат в 8 раз превышает средний ресурс обычного внедорожника.

6. Toyota Prius 2009 года

Гибрид, который многие ошибочно считают «одноразовым», проехал 658 000 км. Секрет в грамотной инженерии и 1,5-литровом экономичном двигателе 1NZ-FXE.

5. Toyota Corolla 1998 года

Легендарная Corolla девяностых с пробегом 660 000 км. Под капотом – 1,8-литровый мотор 1ZZ-FE, успевший при жизни стать легендой.

4. Toyota Tacoma 2001 года

Еще один «рабочий» пикап Tacoma, который отказывается выходить на пенсию даже после 676 000 км. Здесь снова трудится проверенный 2,7-литровый двигатель 3RZ-FE.

3. Toyota Corolla 2011 года (десятое поколение)

Модель начала 2010-х годов с пробегом 798 000 км доказывает, что надежность Corolla не зависит от возраста. Это реальная машина для повседневной жизни, способная на такой подвиг.

2. Toyota Corolla (девятое поколение)

Еще одна Corolla из легендарного семейства, но с пробегом уже 830 000 км. Базовая версия оснащалась всё тем же 1ZZ-FE. Но настоящая жемчужина – версия XRS 2005 года с 1,8-литровым агрегатом 2ZZ-GE.

1. Toyota 4Runner 1999 года

Безусловный лидер рейтинга – внедорожник 4Runner 1999 года выпуска, который проехал невероятные 966 000 км. В базе у него стоял 2,7-литровый «долгожитель» 3RZ-FE, а в более мощных версиях – 3,4-литровая V6 5VZ-FE. Оба мотора – настоящие шедевры для тех, кто ценит ресурс.

