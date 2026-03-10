На рынке появилась недорогая и надежная семейная Toyota: она дешевле Tenet и Geely

В России начались продажи 7-местных кроссоверов Toyota Rush по цене от ₽2,75 млн

На российском рынке появился новый игрок в сегменте доступных семиместных кроссоверов. Речь идет о модели Toyota Rush , которую начали ввозить в страну по параллельному импорту из ОАЭ. При минимальной стоимости около 2,75 млн рублей автомобиль оказывается заметно дешевле многих официально продаваемых конкурентов.

Toyota Rush

Пока предложений на рынке немного – всего несколько автомобилей, часть из которых уже находится в наличии, а часть можно заказать. Но для покупателей, ищущих вместительную и надежную машину с японским брендом, это может стать интересной альтернативой.

Самый привлекательный ценник обнаружился в Сыктывкаре: компания готова привезти Toyota Rush под заказ за 2 750 000 рублей. Комплектация не уточняется, но, судя по фото, автомобили оснащены одинаково: однозонный климат-контроль, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, медиасистема с сенсорным экраном и управлением на руле, воздуховоды для задних пассажиров (важный плюс для 7-местной машины), электрорегулировка зеркал, стеклоподъемники, литые диски.

Есть предложения и дороже. Во Владивостоке Rush оценили в 3,13–3,15 млн рублей (под заказ). В Магнитогорске продают экземпляр за 2,9 млн рублей (продавец рассматривает обмен на недвижимость). В Москве автомобиль стоит 2,95 млн рублей и имеет приятный бонус – двухуровневый подогрев передних сидений.

Интерьер Toyota Rush

С точки зрения техники Rush – это классический «японец» для развивающихся рынков. Под капотом установлен 1.5-литровый атмосферный мотор 2NR-VE мощностью 105 л. с., который работает в паре с надежным 4-ступенчатым автоматом. Привод задний. Расход топлива скромный – около 5,5-6 литров на 100 км. А клиренс в 220 мм позволяет не бояться бордюров и уверенно чувствовать себя на грунтовках.

Ранее «За рулем» сообщал , что хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ.