#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
20 марта
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
20 марта
Новый кроссовер Toyota оказался доступнее Chery и Belgee: называем цены

В РФ начались продажи новых кроссоверов Toyota Corolla Cross по цене от 2,5 млн рублей

На российском рынке появился новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross , который официально никогда не поставлялся в нашу страну. Тем не менее, благодаря схемам параллельного импорта, автомобиль уже доступен для заказа у частных компаний из разных регионов. Стоимость модели начинается от 2 500 000 рублей, что делает ее интересным предложением на фоне некоторых официально представленных конкурентов.

Toyota Corolla Cross
За 2,5 миллиона компания из Владивостока предлагает привезти праворульную гибридную версию из Японии. В ее оснащении: двухзонный климат-контроль, кожаный салон, электронный стояночный тормоз, светодиодная оптика и мультимедиа с навигацией. Силовая установка – 1,8-литровый бензиновый мотор (122 л. с.) в паре с электродвигателем и вариатором.

Для сравнения, официально продаваемые одноклассники стоят немного дороже: белорусский Belgee X70 – от 2 579 990 рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max – от 2 610 000 рублей (без скидок).

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Спрос на эту модель Toyota в России остается высоким, поэтому предложения разнятся в зависимости от региона, года выпуска, типа привода и технической начинки. Вот основные варианты, представленные на рынке:

  • леворульные бензиновые версии: автомобили с 2,0-литровым двигателем (169-171 л. с.) в наличии стоят от 2 700 000 рублей (Владивосток) до 3 600 000 рублей (Нижний Новгород у официального дилера).

Интерьер Toyota Corolla Cross
  • гибриды с левым рулем: цены на них варьируются от 2 790 000 рублей (Киров, 2.0 л, 152 л. с.) до 3 300 000 рублей (Благовещенск).
  • версии из ОАЭ: например, переднеприводный гибрид с мотором 1.8 л (140 л. с.) можно заказать в Краснодаре за 2,9 млн рублей или в Кемерово за 2,96 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал , что Topspeed перечислил 10 самых доступных кроссоверов с просторным салоном на 2025-2026 годы.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 26060
02.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+41