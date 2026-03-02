Новый кроссовер Toyota оказался доступнее Chery и Belgee: называем цены

В РФ начались продажи новых кроссоверов Toyota Corolla Cross по цене от 2,5 млн рублей

На российском рынке появился новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross , который официально никогда не поставлялся в нашу страну. Тем не менее, благодаря схемам параллельного импорта, автомобиль уже доступен для заказа у частных компаний из разных регионов. Стоимость модели начинается от 2 500 000 рублей, что делает ее интересным предложением на фоне некоторых официально представленных конкурентов.

Toyota Corolla Cross

За 2,5 миллиона компания из Владивостока предлагает привезти праворульную гибридную версию из Японии. В ее оснащении: двухзонный климат-контроль, кожаный салон, электронный стояночный тормоз, светодиодная оптика и мультимедиа с навигацией. Силовая установка – 1,8-литровый бензиновый мотор (122 л. с.) в паре с электродвигателем и вариатором.

Для сравнения, официально продаваемые одноклассники стоят немного дороже: белорусский Belgee X70 – от 2 579 990 рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max – от 2 610 000 рублей (без скидок).

Спрос на эту модель Toyota в России остается высоким, поэтому предложения разнятся в зависимости от региона, года выпуска, типа привода и технической начинки. Вот основные варианты, представленные на рынке:

леворульные бензиновые версии: автомобили с 2,0-литровым двигателем (169-171 л. с.) в наличии стоят от 2 700 000 рублей (Владивосток) до 3 600 000 рублей (Нижний Новгород у официального дилера).

Интерьер Toyota Corolla Cross

гибриды с левым рулем: цены на них варьируются от 2 790 000 рублей (Киров, 2.0 л, 152 л. с.) до 3 300 000 рублей (Благовещенск).

версии из ОАЭ: например, переднеприводный гибрид с мотором 1.8 л (140 л. с.) можно заказать в Краснодаре за 2,9 млн рублей или в Кемерово за 2,96 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал , что Topspeed перечислил 10 самых доступных кроссоверов с просторным салоном на 2025-2026 годы.