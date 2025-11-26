Новый доступный кроссовер Toyota теперь можно купить в России: называем цены

В РФ начались продажи новых Toyota Corolla Cross по цене от 2,1 млн рублей

Кроссовер Toyota Corolla Cross, который пользуется популярностью в странах Юго-Восточной Азии, теперь поступает в Россию посредством «серых» поставок из Японии и Китая. На одном из классифайдов стоимость автомобиля начинается от 2 100 000 рублей.

За столько компания из Владивостока предлагает привезти японскую версию с правым рулем и передним приводом, оснащенную гибридной силовой установкой с 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 л.с.

Комплектация не указана, однако на фотографиях видно, что автомобиль может иметь кожаную обивку сидений, двухзонный климат-контроль, медиасистему с 10-дюймовым экраном, кожаный мульти-руль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и кнопку запуска двигателя.

Toyota Corolla Cross

В Приморье бензиновый вариант с 2,0-литровым 169-сильным мотором и бесступенчатым вариатором стоит 2 225 000 рублей. У этой версии левое расположение руля и более простая комплектация. На 70 тыс. рублей дороже стоит гибридная версия с 2,0-литровым двигателем, мощность которой достигает 197 л.с.

Стоит отметить, что более распространены бензиновые версии мощностью 169 л.с. В Чебоксарах цена такого кроссовера составляет 2 420 000 рублей, в Новосибирске – 2 770 000 рублей, а в Кирове – 2 790 000 рублей. В Москве и Краснодаре его можно приобрести за 2 900 000 рублей, в подмосковном Красногорске цена достигает 2 950 000 рублей, в Томске – 2 990 000 рублей, а в Воронеже и Краснодаре – 3 450 000 рублей.

Toyota Corolla Cross

