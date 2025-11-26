#
Новый доступный кроссовер Toyota теперь можно купить в России: называем цены

В РФ начались продажи новых Toyota Corolla Cross по цене от 2,1 млн рублей

Кроссовер Toyota Corolla Cross, который пользуется популярностью в странах Юго-Восточной Азии, теперь поступает в Россию посредством «серых» поставок из Японии и Китая. На одном из классифайдов стоимость автомобиля начинается от 2 100 000 рублей.

Надежный автомобиль за полмиллиона — 4 проверенных варианта

За столько компания из Владивостока предлагает привезти японскую версию с правым рулем и передним приводом, оснащенную гибридной силовой установкой с 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 л.с.

Комплектация не указана, однако на фотографиях видно, что автомобиль может иметь кожаную обивку сидений, двухзонный климат-контроль, медиасистему с 10-дюймовым экраном, кожаный мульти-руль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и кнопку запуска двигателя.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

В Приморье бензиновый вариант с 2,0-литровым 169-сильным мотором и бесступенчатым вариатором стоит 2 225 000 рублей. У этой версии левое расположение руля и более простая комплектация. На 70 тыс. рублей дороже стоит гибридная версия с 2,0-литровым двигателем, мощность которой достигает 197 л.с.

Стоит отметить, что более распространены бензиновые версии мощностью 169 л.с. В Чебоксарах цена такого кроссовера составляет 2 420 000 рублей, в Новосибирске – 2 770 000 рублей, а в Кирове – 2 790 000 рублей. В Москве и Краснодаре его можно приобрести за 2 900 000 рублей, в подмосковном Красногорске цена достигает 2 950 000 рублей, в Томске – 2 990 000 рублей, а в Воронеже и Краснодаре – 3 450 000 рублей.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
26.11.2025 
Фото:Toyota
0

Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+32