Добротный кроссовер Toyota по цене Гранты? Теперь на рынке есть и такой

Toyota выпустила обновленный кроссовер Corolla Cross с ценой от 1,4 млн рублей

Продажи новой версии кроссовера Toyota Corolla Cross от FAW Toyota стартовали в Китае. Цены на модель колеблются от 126,8 до 159,8 тыс. юаней (около 1,4–1,8 млн рублей).

Однако до конца года предложена специальная стартовая цена: базовая версия доступна за 96,8 тыс. юаней (примерно 1,1 млн рублей), что сопоставимо с ценой на Lada Granta с 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач.

Обновленная Corolla Cross представлена с двумя вариантами силовых установок: базовый 2,0-литровый бензиновый двигатель и топовая гибридная система с электромеханическим вариатором, обеспечивающая расход топлива в 4,56 литра на 100 км.

Toyota Corolla Cross

Салон автомобиля оснащен медиа-системой с 12,9-дюймовым экраном и цифровой панелью приборов с 8,8-дюймовым дисплеем. Новая модель имеет улучшенное двухцветное оформление, беспроводную зарядку для смартфонов мощностью 50 ватт и систему голосового управления.

Во всех комплектациях присутствуют технологии безопасности Toyota Pilot, включая автоматическое торможение, адаптивный круиз-контроль, систему слежения за полосой движения и функцию экстренной остановки EDSS.

