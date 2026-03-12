#
Эксперты обсудят искусственный интеллект и технологии будущего на крупном форуме

Форум по искусственному интеллекту AI Future состоится 14-15 апреля в Москве

14-15 апреля 2026 года в Москве впервые состоится AI Future – событие, посвящённое искусственному интеллекту, передовым технологиям и их роли в трансформации экономики и общества. Форум состоится на одной площадке с главным мировым крипто событием Blockchain Forum.

Эксперты обсудят искусственный интеллект и технологии будущего на крупном форуме

Среди первых анонсированных спикеров:

  • Александр Вайно директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив;
  • Анатолий Аксаков депутат Государственной Думы, председатель комитета по финансовому рынку, Государственная Дума РФ;
  • Игорь Ананских депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике;
  • Антон Ткачев первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Государственная Дума;
  • Александр Нам вице-президент по цифровым активам, МТС Финтех;
  • Даниил Ивашечкин руководитель направления разработки и внедрения ИИ, Норникель;
  • Михаил Граденко директор департамента технологий ИИ, РУСАЛ;
  • Сергей Хитров основатель Listing.Help, Jets.Capital и Blockchain Life;
  • Светлана Сафронова управляющий директор, начальник Управления прикладных ИИ-решений, СБЕР;
  • Михаил Васильев руководитель направления внедрения, развития и контроля AI-решений, Альфа-Банк;
  • Дмитрий Крутов – основатель образовательного холдинга Skillbox;
  • Виталий Климов технический директор Точка Банка и учредитель внутреннего для банка сервиса 24AI;
  • Владимир Горгадзе заведующий кафедрой блокчейн МФТИ, сооснователь Atomyze, Symbridge, Newity;
  • Дмитрий Легчиков руководитель AI-команды, 2ГИС;
  • Николай Пучко руководитель департамента GenAI Adoption в Яндекс Путешествиях;
  • Егор Алешин директор по развитию профессиональных ИИ сервисов, Яндекс;
  • Сергей Карпович заместитель руководителя направления Т1 ИИ, ИТ-холдинг Т1.

И многие другие.

12.03.2026 
0