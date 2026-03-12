Эксперты обсудят искусственный интеллект и технологии будущего на крупном форуме

Форум по искусственному интеллекту AI Future состоится 14-15 апреля в Москве

14-15 апреля 2026 года в Москве впервые состоится AI Future – событие, посвящённое искусственному интеллекту, передовым технологиям и их роли в трансформации экономики и общества. Форум состоится на одной площадке с главным мировым крипто событием Blockchain Forum.

Среди первых анонсированных спикеров:

Александр Вайно – директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив;

– Анатолий Аксаков – депутат Государственной Думы, председатель комитета по финансовому рынку, Государственная Дума РФ;

– Игорь Ананских – депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике;

– Антон Ткачев – первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Государственная Дума;

– Александр Нам – вице-президент по цифровым активам, МТС Финтех;

– Даниил Ивашечкин – руководитель направления разработки и внедрения ИИ, Норникель;

– Михаил Граденко – директор департамента технологий ИИ, РУСАЛ;

– Сергей Хитров – основатель Listing.Help, Jets.Capital и Blockchain Life;

– Светлана Сафронова – управляющий директор, начальник Управления прикладных ИИ-решений, СБЕР;

– Михаил Васильев – руководитель направления внедрения, развития и контроля AI-решений, Альфа-Банк;

– Дмитрий Крутов – основатель образовательного холдинга Skillbox;

Виталий Климов – технический директор Точка Банка и учредитель внутреннего для банка сервиса 24AI;

– Владимир Горгадзе – заведующий кафедрой блокчейн МФТИ, сооснователь Atomyze, Symbridge, Newity;

– Дмитрий Легчиков – руководитель AI-команды, 2ГИС;

– Николай Пучко – руководитель департамента GenAI Adoption в Яндекс Путешествиях;

– Егор Алешин – директор по развитию профессиональных ИИ сервисов, Яндекс;

– Сергей Карпович – заместитель руководителя направления Т1 ИИ, ИТ-холдинг Т1.

И многие другие.

Покупайте билет на форум прямо сейчас со скидкой 10% по промокоду ZRONLINE.