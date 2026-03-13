Крутой и недооцененный премиум — эти машины отдают недорого!

«За рулем» рассказал, как выбрать компактный премиум-седан Genesis G70 с пробегом

В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев составил рейтинг компактных премиум-седанов в возрасте 8-10 лет, с пробегом до 200 тысяч км и ценой в диапазоне от 1,5 до 2,5 млн рублей.

В самом деле, нужно ли покупать нового «китайца» далеко не самого престижного пошиба, когда можно взять что-то из «прежней жизни» – и может быть, ранее находившееся в тени более именитых конкурентов...

Такое, как Genesis G70 – длина кузова 4685 мм, клиренс 150 мм, багажник 330 л... Представитель люкс-суббренда Hyundai, он продавался у нас с 2017 года.

Сейчас же цены восьмилетних машин стартуют всего от 1,8 млн рублей; самые дорогие отдают за 3,5. Средний пробег машин по рынку – лишь 115 тысяч км. А что по «болячкам»?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Официально у нас предлагали только бензиновые моторы и 4х4, а вот дизель и задний привод проникали иными каналами. Основные нарекания владельцев сводятся к маленькому багажнику, тесному второму ряду и дороговизне запчастей. На надежность и на коррозию жалоб нет.

Турбодвигатель G4KL 2.0 с непосредственным впрыском (197 или 247 л.с.) изучен у нас слабо. Отмечены отдельные поломки ТНВД и маслонасоса, к 100 тысячам км сказывается нагар на впускных клапанах. В целом достаточно надежен и прослужит 300 тысяч км. Дизель 2.2 – тоже нормальный агрегат, разновидность того, что ставили на кроссоверы Sorento и Santa Fe.

Во всех версиях, включая дизельную, – гидроавтомат A8LR1. Детские болезни у него излечены, первое вмешательство обычно связано с износом фрикционов – после 200–250 тысяч км... Вердикт: не хуже «немцев», в том числе по оснащению.

Какие еще компактные премиум-седаны следует рассмотреть к покупке, читайте в новой статье «За рулем»!