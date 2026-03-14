Новый кроссовер с просторным салоном и богатым оснащением поступает в продажу

«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат
Официальная премьера Zeekr 8X и старт приема предзаказов назначены на 16 марта

Китайский бренд Zeekr готовится представить свой новый флагманский гибридный кроссовер 8X уже 16 марта. В этот же день стартует приём предварительных заказов, а полноценные продажи начнутся уже в апреле-июне текущего года. По предварительным данным, цена за машину стартует с отметки в 4,9 миллиона рублей, а за топовую комплектацию попросят больше 6,3 миллионов.

По размерам новинка занимает промежуточное положение между моделями Li Auto L7 и L9. Длина автомобиля составляет 5,1 метра при колёсной базе чуть более трёх метров. Покупателям будет доступен выбор между пяти- и шестиместной компоновкой салона.

Внутри кроссовера обещают обильное использование натуральных материалов, включая дерево, и целый набор дисплеев. Помимо большого экрана для водителя и отдельного для пассажира спереди, будет установлен проекционный дисплей. Практически каждое кресло, по сути, станет многофункциональным: все сиденья получат подогрев, вентиляцию и функцию массажа.

Особый комфорт ждёт пассажиров второго ряда. Для них подготовили кресла повышенной комфортности с раскладными столиками, персональными экранами для развлечений и даже встроенным холодильником. Вообще, для различных мелочей в салоне предусмотрели целых пятьдесят разных отсеков для хранения.

В основе инженерной концепции лежит гибридная архитектура SEA-S. Силовая установка включает двухлитровый турбированный бензиновый двигатель, выдающий 278 лошадиных сил. Привод на колёса обеспечивается системой из трёх электромоторов, что в сумме для самой мощной версии даёт фантастические 1400 «лошадей».

Благодаря такой мощности тяжёлый внедорожник, по заявлениям производителя, сможет ускоряться с нуля до сотни чуть более, чем за 2 секунды. Электрическую составляющую гибрида обеспечат тяговые батареи на 55,1 или 70 кВт·ч. На одной только электротяге кроссовер, как ожидается, сможет проехать до 328 километров.

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Zeekr
14.03.2026 
