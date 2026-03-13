Выгода до 200 000 рублей: Tenet обновил условия покупки кроссовера T7

Бренд Tenet объявил об обновлении финансовых программ для покупки кроссовера T7

До 31 марта 2026 года во всех дилерских центрах Tenet действуют специальные условия на приобретение самой популярной модели бренда – кроссовера T7. Производитель обновил условия программ «Tenet Кредит» и «Tenet Трейд-Ин», чтобы сделать покупку доступнее.

В рамках финансовой программы «Tenet Кредит» клиентам доступен широкий выбор предложений от банков-партнеров. Минимальная ставка может составлять от 0,01%, максимальный срок кредитования достигает 10 лет, а первоначальный взнос может быть нулевым – в зависимости от выбранной схемы. В тело кредита можно включить стоимость дополнительных услуг и страховых продуктов. При этом оформление каско в ряде случаев необязательно и зависит от условий конкретного банка.

Для тех, кто планирует сдать старый автомобиль, действует программа «Tenet Трейд-Ин». Выгода при покупке нового Tenet T7 может составить:

до 200 000 рублей – на автомобили 2025 года выпуска;

до 150 000 рублей – на автомобили 2026 года выпуска.

Предложение распространяется на физических лиц. Важное условие: автомобиль, сдаваемый в трейд-ин, должен находиться в собственности владельца не менее 90 дней с момента постановки на учет.

Tenet T7

Как отметил операционный директор бренда Tenet Илья Перминов, более трети клиентов (свыше 35%) сегодня выбирают комбинированный формат покупки, совмещая кредит и сдачу автомобиля по трейд-ин. По его словам, компания видит устойчивый интерес к этим инструментам и последовательно улучшает условия, чтобы приобретение машины становилось быстрее и удобнее.

Подробности об акции можно узнать на официальном сайте Tenet и у официальных дилеров марки.

