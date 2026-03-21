GAC перестал продавать в РФ самую мощную версию своего флагмана

Кроссовер GAC GS8 больше не предлагается в России в гибридной версии Lounge HEV

Флагман российской линейки GAC – полноразмерный кроссовер GS8 лишился одной из модификаций.

В России более не предлагается гибридная модификация Lounge HEV, сообщает источник. Такую версию в России начали официально продавать летом 2025 года. Тогда цена гибридной модификации составляла 5,4 млн рублей – и к началу нового года осталась на том же уровне. Гибридная установка GS8 Lounge HEV состояла из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя и развивала пиковую мощность 427 л.с.

Как уточнил «За рулем», сейчас у GAC GS8 осталось четыре комплектации с базовыми ценами 3,75, 4,15 и 4,55 млн рублей – все, кроме первой, 7-местные; две «верхние» имеют равную цену. Все они оснащаются бензиновым 2.0 турбо с отдачей 231 л.с., работающим с 8-ступенчатой АКП Aisin и полным приводом.

Иннокентий Кишкурно
21.03.2026 
