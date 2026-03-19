Весенний шиномонтаж: когда менять резину и на что обратить внимание

Эксперт Ожогин рассказал о тонкостях весеннего шиномонтажа

С наступлением тепла у автомобилистов начинается горячая пора – сезонная смена шин . Однако эксперт компании Tamashi Константин Ожогин напоминает: переобувка – это не просто замена колес, а полноценная диагностика, которая поможет избежать серьезных трат в будущем.

Когда пора менять?

Ориентир прост: меняйте шины , когда среднесуточная температура устойчиво держится выше +7°C. При таких показателях летняя резина раскрывает свои свойства, обеспечивая должное сцепление. Езда на зимних шинах в теплую погоду ведет к их ускоренному износу и ухудшению управляемости, особенно на сухом асфальте.

Осмотр шин: на что обратить внимание

Перед установкой летнего комплекта внимательно изучите покрышки. Минимальная глубина протектора по закону – 1,6 мм, но эксперт советует не доводить до этой границы. При остатке менее 3 мм резко возрастает риск аквапланирования на мокрой дороге.

Также нужно проверить равномерность износа. Если одна сторона стерта сильнее другой – это сигнал: возможно, нарушен сход-развал или есть проблемы с подвеской. Стоит глянуть и на дату производства (маркировка DOT, последние четыре цифры – неделя и год). Даже если протектор глубокий, шины старше 8–10 лет теряют эластичность, особенно если на боковинах появились мелкие трещины. Такую резину лучше заменить.

Подготовка к монтажу

Перед установкой колес обязательно очистите посадочные поверхности диска и ступицы от грязи и ржавчины. Коррозия в этих местах – частая причина биения руля даже после качественной балансировки. Осмотрите диски на предмет трещин и деформаций, проверьте состояние крепежа. Не игнорируйте вентили и датчики давления: изношенные уплотнители могут стать причиной медленного спускания колеса.

Балансировка обязательна

И главное: не пропускайте балансировку при каждой сезонной смене. Даже небольшой дисбаланс вызывает вибрации на скорости и ускоряет износ деталей подвески.

Ранее «За рулем» сообщал , что Geely презентовала в Китае новый гибридный седан Galaxy Starshine 7 с расходом топлива 2 л на 100 км.