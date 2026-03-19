Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти
19 марта
Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти
РСА: средняя стоимость автозапчастей в России...

Топ-5 автомобилей с пробегом, которые россияне покупали в феврале. Ни одного «китайца»

«Автостат»: в феврале 2026 года приобрели 411,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом

Несмотря на традиционное февральское затишье, вторичный авторынок России чувствует себя увереннее, чем год назад.

По данным аналитиков «Автостата», в последний месяц зимы свои автомобили сменили 411,9 тысячи владельцев. Это на 5,7% уступает показателям января, но на 3,7% превышает результаты февраля 2025-го.

Привычная расстановка сил в марочном зачете не изменилась: на первом месте Lada – отечественные машины с пробегом разошлись тиражом более 96 тыс. экземпляров.

С большим отрывом за ней следуют японская Toyota и корейский дуэт Kia с Hyundai, а замыкает пятерку лидеров немецкий Volkswagen. Однако в модельном рейтинге случилась небольшая сенсация: самым популярным подержанным автомобилем февраля стал не вазовский бестселлер, а Kia Rio. Сразу же за ним расположился его «брат-близнец» Hyundai Solaris, и только третьим по популярности оказалась легендарная Lada 2107.

В десятке самых продаваемых моделей с пробегом царит разнонаправленная динамика. Если сравнивать с январем, уверенный прирост демонстрирует лишь японская Toyota Corolla и вазовская «семерка».

А вот в сравнении с февралем прошлого года дела у Lada обстоят хуже всего: падение спроса составило 16%. При этом Toyota Corolla показала рост на 22,4%. Интересно, что в целом за первые два месяца 2026 года российские автомобилисты приобрели уже почти 849 тысяч машин с пробегом, что почти на 4% превышает прошлогодний темп.

Алексеева Елена
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
19.03.2026 
