Обогнал Haval Jolion: в чем секрет успеха этого популярного кроссовера

Названы причины успешных продаж кроссовера Tenet Т7 в феврале

По итогам февраля 2026 года рынок новых автомобилей в России преподнес сюрприз: первое место в сегменте SUV занял китайский кроссовер Tenet T7 .

Tenet T7

Как сообщается в статистике, за месяц был реализован 4641 экземпляр этой модели.

Успех позволил Tenet T7 обойти прежнего лидера – Haval Jolion, который теперь расположился на второй строчке с результатом 4336 проданных машин.

В ГК «АвтоСпецЦентр» в беседе с аналитическим агентством «Автостат» пояснили, что способствовало такому рывку.

Интерьер Tenet T7

Эксперты выделили четыре ключевых фактора.

Скидка за наличные. Дистрибьютор напрямую поддерживал покупателей, готовых оплатить автомобиль сразу, что снизило итоговую цену.

Льготный кредит. Специальное предложение от банков-партнеров обеспечило сниженный ежемесячный платеж, сделав машину доступнее для клиентов с ипотечной нагрузкой.

Отсутствие дефицита. Производитель заранее обеспечил достаточный запас автомобилей на складах, поэтому дилеры не сталкивались с нехваткой товара.

Локализация. Сборка T7 на российском заводе гарантирует наличие запчастей и упрощает обслуживание, что добавляет уверенности покупателям.

Ранее «За рулем» сообщал , что продажи новых электрокаров в России выросли на 23%.