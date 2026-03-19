Обогнал Haval Jolion: в чем секрет успеха этого популярного кроссовера
Названы причины успешных продаж кроссовера Tenet Т7 в феврале
По итогам февраля 2026 года рынок новых автомобилей в России преподнес сюрприз: первое место в сегменте SUV занял китайский кроссовер Tenet T7 .
Tenet T7
Как сообщается в статистике, за месяц был реализован 4641 экземпляр этой модели.
Успех позволил Tenet T7 обойти прежнего лидера – Haval Jolion, который теперь расположился на второй строчке с результатом 4336 проданных машин.
В ГК «АвтоСпецЦентр» в беседе с аналитическим агентством «Автостат» пояснили, что способствовало такому рывку.
Интерьер Tenet T7
Эксперты выделили четыре ключевых фактора.
- Скидка за наличные. Дистрибьютор напрямую поддерживал покупателей, готовых оплатить автомобиль сразу, что снизило итоговую цену.
- Льготный кредит. Специальное предложение от банков-партнеров обеспечило сниженный ежемесячный платеж, сделав машину доступнее для клиентов с ипотечной нагрузкой.
- Отсутствие дефицита. Производитель заранее обеспечил достаточный запас автомобилей на складах, поэтому дилеры не сталкивались с нехваткой товара.
- Локализация. Сборка T7 на российском заводе гарантирует наличие запчастей и упрощает обслуживание, что добавляет уверенности покупателям.
Ранее «За рулем» сообщал , что продажи новых электрокаров в России выросли на 23%.
Источник: Автостат
Фото:Tenet
15
19.03.2026
Фото:Tenet
Отзывы о Tenet T7
