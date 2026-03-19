#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый Subaru STI
19 марта
Новые патенты Subaru подогревают слухи о хэтчбеке STI
Subaru без шума запатентовала агрессивный...
Интерьер Volkswagen Jetta
19 марта
Популярная модель Volkswagen начала загораться на ходу
Компания Volkswagen отзовет седаны Jetta из-за...
Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти
19 марта
Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти
РСА: средняя стоимость автозапчастей в России...

Обогнал Haval Jolion: в чем секрет успеха этого популярного кроссовера

Названы причины успешных продаж кроссовера Tenet Т7 в феврале

По итогам февраля 2026 года рынок новых автомобилей в России преподнес сюрприз: первое место в сегменте SUV занял китайский кроссовер Tenet T7 .

Tenet T7
Tenet T7

Как сообщается в статистике, за месяц был реализован 4641 экземпляр этой модели.

Успех позволил Tenet T7 обойти прежнего лидера – Haval Jolion, который теперь расположился на второй строчке с результатом 4336 проданных машин.

В ГК «АвтоСпецЦентр» в беседе с аналитическим агентством «Автостат» пояснили, что способствовало такому рывку.

Интерьер Tenet T7
Интерьер Tenet T7

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Эксперты выделили четыре ключевых фактора.

  • Скидка за наличные. Дистрибьютор напрямую поддерживал покупателей, готовых оплатить автомобиль сразу, что снизило итоговую цену.
  • Льготный кредит. Специальное предложение от банков-партнеров обеспечило сниженный ежемесячный платеж, сделав машину доступнее для клиентов с ипотечной нагрузкой.
  • Отсутствие дефицита. Производитель заранее обеспечил достаточный запас автомобилей на складах, поэтому дилеры не сталкивались с нехваткой товара.
  • Локализация. Сборка T7 на российском заводе гарантирует наличие запчастей и упрощает обслуживание, что добавляет уверенности покупателям.

Ранее «За рулем» сообщал , что продажи новых электрокаров в России выросли на 23%.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Tenet
Количество просмотров 15
19.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tenet T7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв