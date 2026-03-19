Популярная модель Volkswagen начала загораться на ходу

Компания Volkswagen отзовет седаны Jetta из-за замыкания и пожара

Немецкий автоконцерн Volkswagen инициировал масштабную сервисную кампанию в Северной Америке. Под отзыв попало 61 400 седанов Jetta 2025 и 2026 модельных годов, проданных в США и Канаде. Причиной стал заводской брак, который уже привел к нескольким пожарам.

Volkswagen Jetta

Как выяснилось в ходе расследования, на некоторых автомобилях, сошедших с конвейера завода в Мексике, рабочие забыли подключить провод заземления трансмиссии. Из-за отсутствия «массы» электрическая цепь блока управления давлением масла оказывается разомкнутой, что вызывает перегрев проводки.

Первые сигналы о неполадках поступили дилерам еще в декабре 2025 года. На момент принятия решения об отзыве было зафиксировано шесть серьезных инцидентов: в трех машинах оплавились проводка и разъемы, а еще в трех произошли возгорания в моторном отсеке. К счастью, обошлось без пострадавших, огонь повредил только имущество.

В Volkswagen подчеркивают, что доля бракованных машин составляет менее 1% от общего объема отзываемой партии, однако риск возгорания сочли неприемлемо высоким. С февраля контроль на конвейере уже ужесточили, а теперь начинается рассылка уведомлений владельцам.

Интерьер Volkswagen Jetta

Дилеры проверят наличие и правильность подключения заземляющего провода и при необходимости исправят ошибку или заменят поврежденные компоненты. До визита в сервис компания рекомендует владельцам Jetta парковать автомобили на улице, вдали от зданий и построек.

