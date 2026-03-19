#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые патенты Subaru подогревают слухи о хэтчбеке STI
Популярная модель Volkswagen начала загораться на ходу
Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти
Популярная модель Volkswagen начала загораться на ходу

Компания Volkswagen отзовет седаны Jetta из-за замыкания и пожара

Немецкий автоконцерн Volkswagen инициировал масштабную сервисную кампанию в Северной Америке. Под отзыв попало 61 400 седанов Jetta 2025 и 2026 модельных годов, проданных в США и Канаде. Причиной стал заводской брак, который уже привел к нескольким пожарам.

Volkswagen Jetta

Рекомендуем
Как выяснилось в ходе расследования, на некоторых автомобилях, сошедших с конвейера завода в Мексике, рабочие забыли подключить провод заземления трансмиссии. Из-за отсутствия «массы» электрическая цепь блока управления давлением масла оказывается разомкнутой, что вызывает перегрев проводки.

Первые сигналы о неполадках поступили дилерам еще в декабре 2025 года. На момент принятия решения об отзыве было зафиксировано шесть серьезных инцидентов: в трех машинах оплавились проводка и разъемы, а еще в трех произошли возгорания в моторном отсеке. К счастью, обошлось без пострадавших, огонь повредил только имущество.

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В Volkswagen подчеркивают, что доля бракованных машин составляет менее 1% от общего объема отзываемой партии, однако риск возгорания сочли неприемлемо высоким. С февраля контроль на конвейере уже ужесточили, а теперь начинается рассылка уведомлений владельцам.

Интерьер Volkswagen Jetta

Рекомендуем
Дилеры проверят наличие и правильность подключения заземляющего провода и при необходимости исправят ошибку или заменят поврежденные компоненты. До визита в сервис компания рекомендует владельцам Jetta парковать автомобили на улице, вдали от зданий и построек.

Ранее «За рулем» сообщал , что продажи новых электрокаров в России выросли на 23%.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Motor
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 10
19.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Jetta (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Jetta 2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Перекупался Глав.Ред . ясно что у седанов плавность хода лучше чем у хетчей(неподресоренные массы и т.д..Колодочкин обьяснит)
+4