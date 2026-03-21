Названы самые ненадежные семейные кроссоверы

Volkswagen Tiguan признан самым ненадежным семейным кроссовером по версии WhatCar

Журнал WhatCar провел масштабный опрос среди британских автовладельцев и составил список из 10 кроссоверов с наиболее низкой надежностью. В исследовании учитывались поломки различных узлов и систем, с которыми столкнулись реальные водители.

Тройка лидеров антирейтинга

Volkswagen Tiguan (с 2024 г.) – абсолютный антилидер с показателем надежности всего 64,2%. О проблемах сообщил 81% владельцев. Главная головная боль – мультимедийная система (31% жалоб). Также в списке слабых мест оказались тормоза и бортовая электроника, не связанная с силовым агрегатом.

Kia Sportage (2016–2021 гг.) – надежность оценена в 72,9%. С поломками столкнулись 56% владельцев дизельных версий и 20% – бензиновых. Чаще всего нарекания вызывали двигатель, трансмиссия, тормозная система и электроника.

Mazda CX-60 (с 2022 г.) замкнула тройку с результатом 76,2%. О неисправностях заявила почти половина опрошенных. Основные проблемы коснулись подвески, рулевого управления и кузовных элементов. Ремонт во всех случаях проводился за счет производителя.

Полный список ненадежных моделей (в порядке убывания надежности): Volkswagen ID 4 (2021 г. – н. в.); Renault Austral (2023 г. – н. в.); Nissan Ariya (2021 г. – н. в.); MG ZS Electric (2019–2025 гг.); Land Rover Discovery Sport (2014 г. – н. в.); Renault Arkana (2021–2025 гг.); Audi Q5 (бензин/PHEV, 2018 г. – н. в.).

