Интерьер Toyota Yaris Cross
Эти машины ушедших брендов россияне любят до сих пор: самые часто ввозимые марки

Аналитик Целиков: за 4 года в РФ ввезли 2 млн легковых авто глобальных брендов

Эксперт Сергей Целиков подвел итоги четырехлетнего импорта автомобилей глобальных (некитайских) марок в Россию. С марта 2022 по февраль 2026 года в страну было ввезено ровно 2 миллиона таких легковых авто. Из них 482 тыс. – новые машины, а более 1,5 млн – автомобили с пробегом.

Список самых популярных новых автомобилей «ушедших» брендов

  • Toyota – 90 100 шт.
  • Kia – 53 300 шт.
  • Hyundai – 52 500 шт.
  • BMW – 47 100 шт.
  • Mercedes-Benz – 28 200 шт.
  • Mazda – 25 000 шт.
  • Volkswagen – 24 600 шт.
  • Lexus – 19 000 шт.
  • Mitsubishi – 18 900 шт.
  • Audi – 14 500 шт.

Лидеры вторичного рынка

  • Toyota — 382 000 шт.
  • Honda — 297 000 шт.
  • BMW — 120 000 шт.
  • Kia — 93 500 шт.
  • Nissan — 77 800 шт.

Далее в десятке Volkswagen, Hyundai, Mercedes-Benz, Subaru и Mazda.

«Эти бренды можно воспринимать как самые сильные в глазах российских автовладельцев. Даже после ухода тяга к автомобилям этих марок остается максимальной», – прокомментировал статистику Сергей Целиков.

Самым «слабым» глобальным брендом эксперт назвал Renault. Несмотря на то, что в России насчитывается более 2 миллионов владельцев этой марки, за четыре года было ввезено всего 239 новых автомобилей Renault. Это говорит либо о насыщенности рынка уже имеющимися машинами, либо о низком спросе на импортные поставки.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Александр Манзюк/ТАСС I Фирмы-производители
22.03.2026 
