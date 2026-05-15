Принято окончательное решение о штрафах за нарушение средней скорости

Госдума отклонила законопроект о штрафах за превышение средней скорости

Идею вернуть штрафы за среднюю скорость, которую ловят камеры, в Госдуме снова завернули. Законопроект, который пытался закрепить эту норму в Кодексе об административных правонарушениях, официально отклонили – документ уже опубликован на сайте парламента.

Формально инициатива была вспомогательной. Она шла в паре с другим законопроектом, где предлагали провести эксперимент в Вологодской области: на участке трассы длиной 200 километров до конца 2026 года хотели опробовать нестандартный метод контроля скорости. Автор – местное заксобрание.

Сами вологодские депутаты предлагали считать среднюю скорость по особой формуле, а штрафы сделать разными – от 750 рублей до 7,5 тысячи, то есть как за обычное превышение по статье 12.9 КоАП. Однако эксперимент не взлетел еще в октябре прошлого года – тогда же законопроект и отклонили. Теперь то же самое случилось и с его «спутником», который подводил под это дело административную базу.

Вообще, штрафовать за среднюю скорость в России перестали еще в 2021 году. Всё уперлось в позицию Верховного суда: он указал, что нельзя считать местом нарушения целый участок дороги без конкретных координат. Минтранс в 2023 году подготовил было поправки в ПДД, но до финала так и недотянули. В МВД тем временем твердили: пока не поменяют правила, возвращать наказание за среднюю скорость рано.