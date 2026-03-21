Этот доступный кроссовер получит нетипичные для сегмента опции в новой версии

Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного
Минпром КНР раскрыл детали обновления бюджетного кроссовера BYD Yuan UP

На сайте Министерства промышленности и информатизации КНР появились данные о модернизированной версии компактного электромобиля BYD Yuan UP. Машина, по сути, прошла глубокий технический апгрейд, хотя внешние изменения свели к минимуму. На опубликованных изображениях заметны лишь новые камеры на передних крыльях и радар в нижней части бампера.

Причём один из ключевых признаков серьёзных внутренних перемен – это перенос порта для зарядки. Раньше он был на правом переднем крыле, а теперь переместился на правое заднее. Такая перестановка часто сигнализирует о переходе на принципиально иную компоновку, в данном случае – на заднеприводную архитектуру. Габариты кузова остались прежними: 4335 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1675 мм в высоту при колёсной базе 2620 мм.

Список доступного оборудования дополнен панорамной крышей, разными вариантами дисков и бамперов, а также системой из трёх камер. Появилась и опция двухцветной окраски. Но главная техническая новинка, которая бросается в глаза, – это лидар, размещённый на крыше. Его наличие прямо указывает на внедрение продвинутого комплекса помощи водителю, способного, вероятно, к более высоким уровням автономности.

Силовая гамма тоже претерпела изменения. Для обновлённой модели заявлены два электромотора мощностью 136 и 163 лошадиные силы. Если сравнивать с текущими версиями, которые предлагают двигатели на 95 кВт (129 л.с.) и 176 л.с., то картина выходит неоднозначная. Базовая модификация действительно станет мощнее, а вот топовая, наоборот, немного сдаст в силе. Конкретные сроки выхода обновлённого Yuan UP на рынок пока не сообщаются.

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
21.03.2026 
