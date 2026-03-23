Новый недорогой 115-сильный корейский кроссовер появился в России

В РФ в продажу вышел кроссовер Kia Sonet по цене от 1,75 млн рублей

На российском рынке благодаря параллельному импорту появился новый компактный кроссовер Kia Sonet, который на данный момент является одним из самых доступных предложений среди «глобальных» брендов. Стоимость модели стартует от 1,75 млн рублей, что делает ее дешевле многих прямых конкурентов.

Для сравнения, Belgee X50+, только вышедший на рынок, в базовой версии стоит от 2 319 990 рублей. Tenet T4 калужской сборки (образцы 2026 года) предлагается минимум за 2 119 000 рублей. Jaecoo J6 обойдется покупателю как минимум в 2 290 000 рублей.

Самые низкие цены на Kia Sonetзафиксированы в Иркутске – 1 750 000 рублей. По данным объявлений, за эту сумму предлагается автомобиль с салоном из экокожи, кожаной отделкой руля, цифровой приборной панелью, климат-контролем и мультимедийной системой с сенсорным экраном.

Во Владивостоке аналогичная комплектация стоит уже 1,8 млн рублей, в Находке – 1,9 млн рублей. В Новосибирске за 2,2 млн рублей можно заказать версию с двухцветной окраской кузова и двухцветным интерьером, а также с люком.

В наличии у частного дилера в Астрахани есть два кроссовера (красный и серый) по 2,95 млн рублей. Однако их оснащение скромнее: аналоговая приборная панель, уменьшенный экран мультимедиа, отсутствие климат-контроля и кнопки запуска двигателя.

Все версии Kia Sonet оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л. с., вариатором и передним приводом. Модель построена на платформе Hyundai Venue и выпускается на заводе Kia в индийском Анантапуре.

