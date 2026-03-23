Современные комплексы фиксации на дороге видят вас раньше, чем вы их

Эксперты: камеры видят нарушителя за 350 метров до вынесения штрафа

Большинство водителей до сих пор уверены, что у них есть фора в несколько десятков метров, чтобы сбросить скорость перед камерой, отметили эксперты издания Pravda.Ru.

Однако если старые комплексы начинали видеть цель лишь за 80–100 метров, то новый «Кордон» или «Кречет» берут автомобиль на прицел уже за 150 метров, а система «Стрелка» способна фиксировать превышение на дистанции от 200 до 350 метров.

Как поясняют эксперты, водители часто путают дальность обнаружения и момент юридически значимой фиксации. Автомобиль могут «вести» и полкилометра, но снимок с госномером сделают в оптической зоне, когда его хорошо и четко видно, отметил в инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Более того, резкое торможение перед объективом зачастую провоцирует аварийные ситуации, тогда как алгоритмы давно зафиксировали скорость еще до того, как водитель нажал на педаль.

Современные комплексы давно перестали быть просто «ловцами скорости». Сегодня это универсальные инспекторы с нейросетями: они фиксируют непристегнутый ремень, использование смартфона за рулем, проезд на красный и даже непропуск пешехода.

Особенно коварным приемом стала фиксация «в спину» – камеры научились разворачивать объективы вслед уходящему потоку, что делает их эффективными даже против мотоциклистов.

Юристы отмечают, что оспорить такие штрафы становится все сложнее: погрешность приборов минимальна, а качественные фотоматериалы суды принимают как неоспоримое доказательство.

Таким образом, резкое торможение перед камерой не помогает, в большинстве случаев фиксация происходит гораздо раньше, чем вы замечаете устройство.