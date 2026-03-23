#
>
Названы самые безаварийные премиум-авто в России
23 марта
Названы самые безаварийные премиум-авто в России
«Автотека»: Jeep и Mini возглавили топ...
Lada, Haval, Tenet: самые популярные марки на российском авторынке
23 марта
Lada, Haval, Tenet: самые популярные марки на российском авторынке
Эксперт Целиков: Mazda вылетела из топ-10...
Tank 300
23 марта
Раскрыты новые цены на популярные внедорожники Tank в России
В России марка Tank обновила прайс-листы на...

Марка Omoda готовит к выходу в России еще одну модель: что об этом известно

Бренд Omoda в 2026 году представит четвертую модель для России

Китайский бренд Omoda в 2026 году пополнит свою российскую линейку новым автомобилем. О планах запуска сообщил старший продакт-менеджер проекта Omoda и Jaecoo Иван Максимов. По его словам, подробности будут раскрыты позже.

Лучшие летние шины 2026 для гольф-класса — выбор «За рулем»

По предварительным данным, речь идет о компактном кроссовере Omoda C4, длина которого составит около 4,2 метра. Модель дебютировала в Китае в 2025 году под названием Omoda 3 (C3), но позже производитель унифицировал индексацию, сменив обозначение на C4.

Новинка получит экспрессивный дизайн и будет предлагаться на российском рынке с бензиновыми двигателями. Это уже четвертая модель бренда в нашей стране.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:Omoda
23.03.2026 
