Марка Omoda готовит к выходу в России еще одну модель: что об этом известно

Бренд Omoda в 2026 году представит четвертую модель для России

Китайский бренд Omoda в 2026 году пополнит свою российскую линейку новым автомобилем. О планах запуска сообщил старший продакт-менеджер проекта Omoda и Jaecoo Иван Максимов. По его словам, подробности будут раскрыты позже.

По предварительным данным, речь идет о компактном кроссовере Omoda C4, длина которого составит около 4,2 метра. Модель дебютировала в Китае в 2025 году под названием Omoda 3 (C3), но позже производитель унифицировал индексацию, сменив обозначение на C4.

Новинка получит экспрессивный дизайн и будет предлагаться на российском рынке с бензиновыми двигателями. Это уже четвертая модель бренда в нашей стране.

