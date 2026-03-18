Новый кроссовер Omoda локализуют в России: что об этом известно

Кроссовер Omoda C4 выйдет на рынок РФ во второй половине 2026 года

Самая маленькая модель китайского бренда Omoda – кроссовер C4 – официально выйдет на российский рынок во второй половине 2026 года. По данным «Китайских автомобилей», модель будет локализована в РФ.

Новинка будет предлагаться с передним приводом и уже хорошо знакомым по другим моделям марки 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил. Габариты автомобиля составят около 4,2 метра в длину при колесной базе примерно 2,62 метра, что относит его к сегменту компактных городских кроссоверов.

Напомним, мировая премьера Omoda C4 состоялась в Китае в октябре 2025 года. Автомобиль выполнен в оригинальной дизайнерской концепции «кибер-меха», вдохновленной футуристичными образами из цифровых миров. Главным визуальным мотивом стала молния: ее графики повторяются в очертаниях острых фар, угловатых боковых линиях и оформлении кормы.

На домашнем рынке марка делает ставку на широкие возможности персонализации: для C4 будет доступна целая экосистема тюнинга. Не исключено, что часть этих опций со временем появится и в России.

