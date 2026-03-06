Новый Omoda C5 в России: комплектации и цены

Обновленный Omoda С5 уже поступает к дилерам по цене от 2,3 млн рублей

Бренд Omoda раскрыл комплектации и стоимость рестайлинговой версии кроссовера C5 для российского рынка. Автомобиль, претерпевший серьезные изменения в дизайне и оснащении, будет предлагаться в трех вариантах исполнения: «Актив», «Драйв» и «Стиль».

Omoda C5

Все версии комплектуются безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – только передний.

Цены и оснащение по версиям

Omoda C5 «Актив» (от 2 349 000 рублей): цифровая приборная панель ; мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном ; Apple CarPlay и Android Auto ; задние парктроники и камера заднего вида ; фронтальные и боковые подушки безопасности ; светодиодная оптика ; «зимний пакет» (подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок).

Omoda C5 «Драйв» (от 2 499 000 рублей): двухзонный климат-контроль с ароматизацией; электропривод крышки багажника; системы контроля слепых зон и кругового обзора; подогрев задних сидений; медиасистема с 15,6-дюймовым экраном и голосовым управлением; 50-ваттная беспроводная зарядка; отделка салона искусственной кожей; электрорегулировка водительского кресла.

Omoda C5 «Стиль» (от 2 649 000 рублей): люк в крыше ; вентиляция и электрорегулировка обоих передних сидений ; многослойные передние стекла (шумоизоляция) ; акустика с 8 динамиками ; полный набор ассистентов ADAS, включая адаптивный круиз-контроль и помощника в пробках.

Интерьер Omoda C5

Что изменилось в автомобиле

Рестайлинговая Omoda C5 стала длиннее (4545 мм, ранее – 4400 мм) и немного выше. Объем багажника вырос до 422 литров. Внешне модель приблизилась к флагманской Omoda C7: фары получили новую форму, задние фонари – рисунок в виде молнии, изменились бампер и дизайн колесных дисков.

Рекомендуем Названы самые популярные китайские машины в РФ

За быстродействие мультимедиа теперь отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8155.

Напомним, старт продаж обновленной версии ожидался в первой половине 2026 года. Презентация модели прошла в Китае в октябре 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал , что назван самый популярный гибрид в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube