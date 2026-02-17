В России сертифицированы Omoda C5 и C7 под новым брендом Jeland

Кроссоверы Omoda C5 и C7 получили ОТТС и будут выпускаться в Калуге

Кроссоверы Omoda C5 и C7 локального производства получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), следует из сертификационных документов.

Сборку обеих моделей планируют наладить в Калуге на экс-заводе Volkswagen, где сейчас производят машины марки Tenet.

В графе «марка» также фигурирует бренд Jeland, недавно представленный холдингом «АГР».

ОТТС на Omoda C5 и C7 российской сборки действует один год (до 16 февраля 2027-го).

Omoda C5

Кроссовер Omoda C5 доступен в России с осени 2022 года. Автомобиль пережил два обновления на рынке РФ, последнее из которых анонсировали в конце прошлого года.

Omoda C7

Omoda C7 является флагманом модельной линейки бренда. Кроссовер дебютировал осенью прошлого года.

