#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Creta 2026
17 февраля
В России стартовали продажи абсолютно новой Hyundai Creta
Российские дилеры готовы привезти Hyundai Creta...
Рестомод Volvo P1800ES Norrsken
17 февраля
Классический универсал Volvo из семидесятых превратят в современный спорткар
Тюнинг-ателье Autoforma представило рестомод...
Автовладельцам приходят уведомления о старых долгах за проезд: подробности
17 февраля
Автовладельцам приходят уведомления о старых долгах за проезд: подробности
«Автодор» уведомляет о долгах трехлетней...

В России сертифицированы Omoda C5 и C7 под новым брендом Jeland

Кроссоверы Omoda C5 и C7 получили ОТТС и будут выпускаться в Калуге

Кроссоверы Omoda C5 и C7 локального производства получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), следует из сертификационных документов.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Сборку обеих моделей планируют наладить в Калуге на экс-заводе Volkswagen, где сейчас производят машины марки Tenet.

В графе «марка» также фигурирует бренд Jeland, недавно представленный холдингом «АГР».

ОТТС на Omoda C5 и C7 российской сборки действует один год (до 16 февраля 2027-го).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Omoda C5
Omoda C5

Кроссовер Omoda C5 доступен в России с осени 2022 года. Автомобиль пережил два обновления на рынке РФ, последнее из которых анонсировали в конце прошлого года.

Omoda C7
Omoda C7

Omoda C7 является флагманом модельной линейки бренда. Кроссовер дебютировал осенью прошлого года.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Jeland | Omoda
Количество просмотров 13
17.02.2026 
Фото:Jeland | Omoda
Поделиться:
Оцените материал:
0