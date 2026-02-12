Omoda C5: раскрыты детали обновленного кроссовера для России

Премьера Omoda C5 на российском рынке состоится в 2026 году

Уже в следующем году до нас доберeтся глубоко модернизированный кроссовер Omoda C5, который перенял дизайнерские гены старшей модели C7.

Автомобиль сохранил «парящую» крышу и динамичный силуэт, но обзавелся агрессивными бамперами, узкими светодиодными фарами и кормой с рисунком в виде молнии – эту деталь обещают сделать визитной карточкой модели.

Габариты автомобиля: 4545 х 1824 х 1588 мм.

Внутри перемены еще радикальнее. Центр передней панели занимает 15,6-дюймовый тачскрин на базе процессора Snapdragon, а сама консоль развернута к водителю, имитируя кокпит истребителя.

Создатели явно сделали ставку на дальние поездки: кресла анатомической формы стали больше, получили вентиляцию вдобавок к подогреву, а еще инженеры всерьез взялись за шумоизоляцию. В ход пошли многослойные стекла и еще шесть с лишним десятков доработок кузова – в Omoda уверяют, что в этом классе модели тише, чем C5, точно не будет.

В списке обновлений значатся новая трансмиссия, расширенный комплекс систем безопасности, продвинутый набор ассистентов ADAS и камера кругового обзора на 540 градусов. Расширится и палитра кузова – фирменный красный оттенок добавит узнаваемости.

Премьера Omoda C5 на российском рынке состоится в 2026 году. Цены и комплектации производитель раскроет ближе к премьере.

Справка

Бренд Omoda («O» - кислород + Moda) – подразделение китайской компании Chery в сегменте high-middle. Марка позиционируется выше материнской Chery, но ниже ее премиального ответвления Exeed.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

«За рулем» можно читать и в MAX