Без права выбора: этот популярный японский кроссовер будет только на батарейках

Toyota перезапускает Highlander в качестве электромобиля

Toyota официально прощается с бензиновым Highlander, превращая свою культовую модель в первый трехрядный электрический внедорожник.

Это Toyota Highlander 2027 года. Без приставки EV или Electric – просто Highlander, но полностью электрический.

Автомобиль заметно увеличился: колесная база достигла 305 см, что делает его длиннее даже Grand Highlander, хотя багажник остался ближе к привычным размерам – всему виной аккумуляторы.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Toyota Highlander 2027 года
Toyota Highlander 2027 года

Покупателям предложат батареи на 77 кВт·ч с запасом хода до 462 км или более емкую на 95,8 кВт·ч, позволяющую проезжать 515 км. Внутри – традиционный для Toyota подход: 12,3-дюймовая приборка и 14-дюймовый экран мультимедиа уже в базе, подогрев передних сидений и руля, а третий ряд освобождается нажатием кнопки.

Но главная интрига не в характеристиках. Toyota делает то, на что решаются немногие: заменяет бестселлер с ДВС на электромобиль без права выбора.

Старый бензиновый Highlander отправляют в отставку – его место занимает гибридный Grand Highlander, а новое поколение становится полностью электрическим.

Производство стартует в конце года, первые машины клиенты получат в конце 2026-го или начале 2027 года.

Toyota Highlander 2027 года
Toyota Highlander 2027 года
Toyota Highlander 2027 года
Toyota Highlander 2027 года

Источник:  The Drive
+9