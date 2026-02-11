Ни одной поломки за два года: названы автомобили, которые почти не требуют денег

Эксперты назвали модели, которые редко ломаются и не разоряют владельцев

Когда машина не требует внезапных вложений и не простаивает в сервисе – это, пожалуй, главное, чего сегодня ждут водители, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Совместное исследование WhatCar и MotorEasy, основанное на реальном опыте тысяч автовладельцев за два года, показало: некоторые бензиновые модели способны обеспечить абсолютное спокойствие.

Сразу два автомобиля – Hyundai i10 и Toyota GR Yaris – получили высший балл. Ни один из владельцев этих машин, выпускаемых с 2020 года, не столкнулся с неисправностями за последние 24 месяца. Их надежность оценена в максимальные 100% – ни поломок, ни визитов в сервис, ни счетов за ремонт.

Почти не отстает Toyota Aygo X с показателем 99,7%. Лишь 3% владельцев сообщили о проблемах, и те касались кузова – все устранили по гарантии. Kia Picanto с надежностью 98,5% тоже редко огорчает: у 9% водителей возникали вопросы к двигателю или электронике, но в половине случаев ремонт занимал меньше дня и проходил за счет производителя.

Среди премиальных моделей отличилась BMW 4 Series – 98,5% надежности, быстрый ремонт и ни одного случая, когда платить пришлось бы владельцу. Volkswagen Polo и T-Cross подтвердили репутацию неприхотливых рабочих лошадок, а Mazda CX-5 (98,4%) остается одним из самых выносливых кроссоверов, несмотря на солидный срок службы модели.

Замыкают десятку BMW 3 Series (98%) и Toyota GR86(97,9%). Им немного не хватило до идеала, но даже с динамичным характером эти автомобили редко подводят своих владельцев.

