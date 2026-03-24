Роботы начнут доставлять заказы еще в шести городах РФ

Рободоставка от Яндекса появится в Нижнем Новгороде, Казани и Подмосковье

Компания Яндекс объявила о расширении географии рободоставки. В ближайшем будущем роботы-доставщики появятся еще в шести российских городах.

Список пополнят Нижний Новгород, подмосковные города Химки, Люберцы, Одинцово и Долгопрудный, а также Ново-Савиновский и Советский районы Казани. Пресс-служба компании уточняет, что в Подмосковье и новых районах Казани запуск сервиса произойдет уже в апреле. Нижний Новгород подключится к рободоставке до конца июня: пользоваться новой услугой смогут жители Сормовского, Московского и Канавинского районов.

Сообщается также, что поначалу роботы-курьеры будут привозить заказы из Яндекс.Лавки, позже добавятся Еда и Доставка.

Сейчас ведется подготовка к запуску: в указанных локациях курсируют внешне похожие на рободоставщиков роверы-картографы, которые составляют подробную карту, чтобы их «коллеги» могли сориентироваться на местности. Кстати, это будут новейшие доставщики четвертого поколения, представленные осенью 2025 года. Их впервые начали делать серийно, они дешевле, проходимее и «зорче» за счет улучшенного лидара.

До конца 2027 года предполагается выпустить 20 тысяч таких роботов и постепенно заменять ими тех, что работают сейчас в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе. С 2020 года роботы уже проехали свыше 2 млн км, выполнив более миллиона заказов. Сейчас рободоставка уже сопоставима по себестоимости с доставкой курьером и будет дешеветь по мере распространения роботов новой генерации.