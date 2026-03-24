Оформлять нетрезвых водителей предложили по-новому

Всё изменится в мае: что будет с ценами и скидками на новые машины весной
24 марта
Всё изменится в мае: что будет с ценами и скидками на новые машины весной
Эксперт Алешкин: Существенных скидок на...
Новый электрический кроссовер Subaru
24 марта
Toyota Highlander превратится в Subaru: анонсирован новый крупный кроссовер
Subaru представит крупный трёхрядный...
FEBEST запустил новый электронный каталог: удобнее, быстрее, с поиском по VIN
24 марта
FEBEST запустил новый электронный каталог: удобнее, быстрее, с поиском по VIN
Компания FEBEST представила масштабное...

В ГД РФ предложили заменить понятых на видео при оформлении нетрезвых водителей

В Госдуме предложили отказаться от участия понятых при оформлении нетрезвых водителей, заменив их видеозаписью. Соответствующая поправка внесена в законопроект, который готовится ко второму чтению, сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Рекомендуем
Lada Vesta Sport – продажи начались, цена известна

По его словам, видеозапись можно будет вести с помощью уже имеющегося на патрульных машинах оборудования: системы «Дозор» или обычных видеорегистраторов. Это позволит исключить из процесса «лишних участников», которые могут иметь собственный интерес, и обеспечит спорные ситуации доказательствами.

Законопроект, внесенный правительством в январе 2026 года, направлен на упрощение работы инспекторов. Сейчас при выявлении признаков опьянения сотрудник ГИБДД оформляет до пяти документов: протоколы об отстранении от управления, о задержании транспортного средства, о направлении на медосвидетельствование, акт освидетельствования и протокол об административном правонарушении.

Новый порядок предлагает дать инспектору выбор: либо составлять отдельный протокол об отстранении, либо вносить отметку об отстранении в другие документы (например, в акт освидетельствования). Аналогичная гибкость вводится и для оформления задержания автомобиля: информацию о задержании можно будет вносить прямо в протокол об административном правонарушении.

Инициатива была принята в первом чтении 18 марта, поправки принимаются до 1 апреля.

Ранее «За рулем» сообщал , что марка Tank обновила прайс-листы на модели 300 и 500 2026 года выпуска.

Источник:  Телеграм-канал депутата ГД Ярослава Нилова
Ушакова Ирина
24.03.2026 
