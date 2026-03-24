Toyota Highlander превратится в Subaru: анонсирован новый крупный кроссовер

Subaru представит крупный трёхрядный электрический кроссовер

Subaru опубликовала тизер своего нового большого электрического кроссовера, официальная премьера которого запланирована на 1 апреля.

Компания уже подтвердила, что машина получит силовую установку с двумя электромоторами, суммарная мощность которых составит 420 лошадиных сил. Остальные детали пока держат в секрете, но кое-что можно предположить. Судя по всему, речь идет о совместном проекте с Toyota, где за основу взята платформа недавно представленного электрического Highlander EV.

Новый электрический кроссовер Subaru

На опубликованном изображении видна передняя часть автомобиля с характерным для современных электромобилей Subaru дизайном – похожим, к примеру, на Solterra. В глаза бросаются раздельные световые блоки, светящаяся эмблема бренда, рейлинги на крыше и антенна, напоминающая акулий плавник.

Скорее всего, по своим ключевым параметрам новинка повторит Toyota Highlander EV. Это означает возможность выбора между тяговыми батареями ёмкостью 77 или 95,8 кВт·ч, которые должны обеспечить запас хода от 435 до 515 километров. В списке ожидаемого оснащения – разъем стандарта NACS, поддержка быстрой зарядки (до 70% за полчаса), цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым экраном и медиасистема с дисплеем на 14 дюймов.

В общем, Subaru готовит серьезного игрока на рынке больших электрических внедорожников, и первое впечатление от тизера говорит о том, что это будет узнаваемая, но при этом современная модель.

Окончательно все карты компания раскроет уже через несколько дней на нью-йоркской выставке.