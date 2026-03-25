Эти авто могут загореться в любой момент: Volkswagen проводит отзывную кампанию

FR: Volkswagen отзовет 100 тысяч электрокаров из-за опасности возгорания

Автоконцерн Volkswagen объявил об отзыве около 100 тысяч электромобилей из-за риска возгорания аккумуляторов. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau со ссылкой на данные немецкого ведомства KBA.

Под отзывную кампанию попали модели VW ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz, а также ID. Buzz Cargo и Cupra Born. В самой Германии предстоит проверить и при необходимости заменить батареи примерно на 28 тыс. машин: 22 182 автомобиля марки Volkswagen и 5976 – испанского суббренда Seat (Cupra).

Дефект выявлен на машинах, выпущенных в период с 7 февраля 2022 года по 23 августа 2024 года. По данным ведомства, на данный момент не зафиксировано случаев возгорания, повлекших материальный ущерб или травмы.

Ранее «За рулем» сообщал, что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.