Эти авто могут загореться в любой момент: Volkswagen проводит отзывную кампанию

FR: Volkswagen отзовет 100 тысяч электрокаров из-за опасности возгорания

Автоконцерн Volkswagen объявил об отзыве около 100 тысяч электромобилей из-за риска возгорания аккумуляторов. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau со ссылкой на данные немецкого ведомства KBA.

Под отзывную кампанию попали модели VW ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz, а также ID. Buzz Cargo и Cupra Born. В самой Германии предстоит проверить и при необходимости заменить батареи примерно на 28 тыс. машин: 22 182 автомобиля марки Volkswagen и 5976 – испанского суббренда Seat (Cupra).

Дефект выявлен на машинах, выпущенных в период с 7 февраля 2022 года по 23 августа 2024 года. По данным ведомства, на данный момент не зафиксировано случаев возгорания, повлекших материальный ущерб или травмы.

Seat Cupra Born
Volkswagen ID. Buzz Cargo
Volkswagen ID. Buzz
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.5
Volkswagen ID.3

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.

Источник:  Frankfurter Rundschau
Ушакова Ирина
Количество просмотров 9
25.03.2026 
