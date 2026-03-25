Интерьер Skoda Kodiaq
Легендарная семиместная Шкода вернулась в Россию: называем цены

В России начались продажи кроссоверов Skoda Kodiaq по цене от 5,8 млн рублей

На российском рынке вновь появился чешский кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения. Автомобили, которые ранее официально поставлялись в нашу страну, теперь ввозятся по альтернативным каналам. Стоимость новинки на одном из классифайдов стартует от 5,8 млн рублей с учетом утильсбора.

За столько в Санкт-Петербурге из наличия предлагается семиместная версия кроссовера в богатой комплектации Selection Plus. В оснащение входят матричные фары, бесключевой доступ, кожаный салон с атмосферной подсветкой, цифровая приборная панель, трехзонный климат-контроль, русифицированная мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев и вентиляция передних сидений с функцией массажа, проекционный дисплей, система кругового обзора с парктрониками и 19-дюймовые легкосплавные диски.

В том же городе доступна версия SportLine Plus по цене 5,85 млн рублей. В Оренбурге аналогичный кроссовер оценили в 5,9 млн, а в Москве – от 5,927 млн рублей. Также автомобили представлены в Тюмени (5,95 млн), Екатеринбурге и Нижнем Новгороде (по 6,05 млн), Перми (6,1 млн), Набережных Челнах (6,19 млн) и Самаре (6,29 млн). Всего в продаже насчитывается более 100 экземпляров.

Судя по заводской русификации интерфейсов и технической начинке, большинство машин ввезены из Казахстана. Они оснащаются 2,0-литровым турбомотором мощностью 190 л. с., 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG и полным приводом.

Для заказа в Самаре также доступна дизельная модификация: 2,0-литровый турбодизель (193 л. с.) в паре с тем же роботом и полным приводом. Стоимость такого варианта начинается от 8,49 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал , что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
25.03.2026 
Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-9