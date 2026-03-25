Эти топ-5 моделей доказали, что надежность и удовольствие от вождения всё еще важнее маркетинговых уловок

Кроссоверы-долгожители: эксперты назвали пятерку лучших SUV 2026 года

В 2026 году рынок кроссоверов напоминает поле битвы, где выживают только те, у кого под капотом скрывается надежный мотор, а не просто набор электронных «понтов», напомнили эксперты издания Pravda.Ru, ссылаясь на исследование Consumer Reports.

Специалисты составили список автомобилей, которые не потеряют товарные качества после первой же поездки за город. Золотым стандартом для практичных водителей стал Subaru Crosstrek ($28 415 или около 2,3 млн рублей) с его честным 2,5-литровым оппозитным двигателем, за которым следует более вместительный Subaru Forester стоимостью 31 445 долларов (около 2,6 млн рублей).

Обе модели ценят за обзорность «как в аквариуме» и настоящий полный привод, работающий без нареканий.

Для тех, кому важнее вместимость, японцы создали Toyota Grand Highlander ($43 155 или 3,5 млн рублей). Эксперты называют эту модель почти идеальным минивэном, а гибридная силовая установка позволяет экономить топливо даже при активной езде.

Если к надежности хочется добавить премиальный комфорт, то Lexus NX за 46 720 долларов (около 3,8 млн рублей) предлагает кожу мягче домашних тапочек, оставаясь в стороне от дорогостоящих поломок.

Замыкает пятерку BMW X5 ($69 750 или 5,7 млн рублей) – настоящий баварский танк в смокинге. Трехлитровая рядная «шестерка» мощностью 375 л.с. вжимает в кресло при каждом обгоне, однако юристы предупреждают: за эмоции от вождения придется дорого платить страховым агентам из-за сложности ремонта высокотехнологичных панелей кузова.