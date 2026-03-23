Автозапчасти начнут маркировать в обязательном порядке: как новый закон ударит по контрафакту

Максим Кадаков: маркировка запчастей – борьба с контрафактом, а не с подделками

С 1 сентября 2026 года в России поэтапно начнет действовать система обязательной маркировки автозапчастей.

Соответствующая инициатива Минпромторга призвана легализовать рынок, где до сих пор велика доля нелегальной и контрафактной продукции.

Согласно проекту постановления Правительства, с сентября все производители и импортеры запчастей обязаны будут регистрироваться в специальной информационной системе, а с 1 декабря – наносить на детали идентификационные коды и отчитываться об обороте товаров.

В ведомстве подчеркивают, что механизм уже прошел успешную проверку в рамках экспериментального режима.

Полностью система заработает к декабрю 2027 года, когда контроль за движением запчастей станет тотальным.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Эксперимент по маркировке запчастей идет уже некоторое время: либо в обязательном, либо в тестовом порядке у нас маркируются не только шины, но и масла и антифризы – с 1 декабря. В формирующемся списке – свечи, стекла, тормозные колодки, подшипники, генераторы, хотят даже двигатели маркировать.

Мы понимаем, что основная цель государства – контролировать движение товара в одну сторону, движение денег за них – в другую и, соответственно, отчисление налогов. Отчасти это обеляет рынок, все должны быть в равных условиях. Не должно быть такого, что кто-то платит налоги и пошлины, а кто-то не платит. В этом смысле все логично.

Но покупателя налоги, уплаченные за товар, не волнуют. Его интересует цена и качество. И тут маркировка задачи не решает. Как, например, можно купить маркированное масло или молоко – а оно невкусное. И когда идет речь о производстве и импорте, никто не в состоянии контролировать качество. Поэтому можно ввезти товар среднего качества, его промаркируют, а покупатель будет считать, что товар хорошего качества, потому что так рассказывают в рекламе, а он – так себе. И наоборот, может продаваться товар, завезенный контрабандой, но хорошего качества, по приемлемой цене.

Поэтому когда речь идет о маркировке, речь идет о контрафакте, то есть товаре, ввезенном с нарушением норм и требований. А у нас многие считают, что контрафакт равен подделке и браку. Но это далеко не так. Контрафакт – это что-то не очень законное с точки зрения отслеживаемости, налогов и пошлин, а подделка – это другое. Поэтому подделка может быть промаркирована, а качественный товар – нет. Так тоже бывает.