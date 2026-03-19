Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти

РСА: средняя стоимость автозапчастей в России выросла на 2,9%

С 19 марта 2026 года вступила в силу новая версия справочника средней стоимости запасных частей , который формирует Российский союз автостраховщиков (РСА). Как сообщили в организации, по сравнению с декабрьским изданием цены, в среднем, выросли на 2,9%. Этот справочник используется для расчета выплат по ОСАГО при ремонте автомобилей.

В РСА отметили, что общая тенденция к удорожанию запчастей сохраняется, однако темпы роста сильно различаются в зависимости от марки машины.

Наиболее заметное подорожание зафиксировано для немецких и американских брендов: BMW – рост на 6,2%; Ford – рост на 5,2%.

Популярные азиатские и европейские марки показали более скромный рост, оказавшись ниже среднего тренда: Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Hyundai – подорожание в диапазоне от 1,2% до 2,8%.

Важно, что ни по одной из массовых марок, включая китайские, снижения цен на запчасти не произошло, подчеркнули в союзе.

Президент РСА Евгений Уфимцев прокомментировал ситуацию, заявив, что, несмотря на удорожание деталей и связанный с этим рост средней выплаты, страховым компаниям пока удается удерживать стоимость самих полисов ОСАГО от резкого повышения.

Ранее «За рулем» сообщал , что продажи новых электрокаров в России выросли на 23%.

Источник:  РСА
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
19.03.2026 
