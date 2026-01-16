Как сэкономить на запчастях в 2026 году

Эксперт дал прогнозы по росту стоимости запчастей в наступившем году

Рынок автозапчастей для премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Bentley и т.д.) в России и СНГ переживает трансформацию. После пика инфляции 2024–2025 годов, вызванного логистическими сбоями, санкциями и колебаниями валют, 2026 год обещает стабильность. Но с ценовым давлением.

По оценкам аналитиков, объем рынка вырастет на 10–12%, с фокусом на оригинальные и премиальные аналоги. Ключевые факторы: рост автопарка премиум авто (средний возраст — 5–7 лет), цифровизация сервисов и ужесточение норм безопасности.

Тренды ценообразования на запчасти

Эксперты исключают снижение цен. Как отмечают специалисты компании Brannor, производителя тормозных компонентов и дисков, 2026 год не принесет снижения цен на автозапчасти. Скорее всего, рынок увидит умеренный, но стабильный рост цен в диапазоне 8-15%, более заметное удорожание качественных и премиальных компонентов, дальнейшее расслоение рынка на «дешёвый сегмент» и «технически грамотные решения». Особенно это будет заметно в сегменте тормозных систем.

Действительно, премиум-компоненты подорожают сильнее: например, тормозные диски и колодки для моделей наподобие BMW X7 или Porsche Cayenne вырастут в цене на 12–20% из-за дефицита высоколегированных сплавов и импортных технологий. По данным Росстата и отраслевых отчетов, спрос на такие детали в премиум-сегменте уже вырос на 25% в 2025 году.

Неочевидные факторы влияния на рынок запчастей

Рынок эволюционирует под влиянием скрытых трендов. Во-первых, идет сокращение «случайных» поставщиков: клиенты премиум-сегмента чаще выбирают проверенные бренды, а не самый низкий ценник.

Во-вторых, средний возраст автопарка растет. У старых автомобилей нагрузка на тормозные системы увеличивается, а это повышает спрос на более надежные решения и профессиональный подбор комплектующих и расходников. По этой причине, например, в 2026 году ожидается бум на регенеративные тормоза и перфорированные диски, где цены стартуют от 50 тысяч рублей за комплект.

Конкуренция на рынке запчастей

В 2026 году усилится конкуренция между OEM-производителями (Brembo, ATE, TRW, которые производят детали, в том числе, для конкретных автопроизводителей под их брендами, – так называемые оригинальные запчасти), aftermarket-лидерами (Ferodo, Textar, Pagid – неоригинальные запчасти).

OEM держат 60% рынка премиум-деталей благодаря сертификации и интеграции с электроникой авто, но их цены вырастут на 15–25% из-за логистики.

Aftermarket-игроки, такие как Ferodo и Textar, фокусируются на балансе цены/качества, поэтому рост стоимости составит 10–12%.

Кирилл Арзамазов, руководитель отдела продаж Brannor:

— Цены продолжат расти, но основной вопрос для автовладельцев и сервисов будет звучать иначе: не «сколько стоит», а «насколько стабильно и безопасно это работает». Именно этот подход и станет определяющим для рынка в ближайшие годы.

Для сервисов рекомендация следующая: инвестировать в обучение по подбору и сток премиум-деталей. Совет для владельцев премиальных машин — мониторить совокупную стоимость: качественные расходники для тормозных систем окупаются за счет повышенного в полтора раза ресурса.

