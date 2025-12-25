Кому ушли деньги из переплат за запчасти – подвели итоги 2025 года

Эксперты рассказали, как изменился рынок автозапчастей за последнее время

2025 год показал, насколько рынок автозапчастей научился подстраиваться под изменения. Санкционные ограничения и логистические сложности никуда не исчезли, говорят специалисты Brannor. Однако часть компаний смогла перестроить цепочки поставок, сохранить ассортимент продукции в наличии и удержать цены в разумных пределах.

Но рынок все равно столкнулся с трудностями: рубль то поднимался, то падал, высокая ключевая ставка ЦБ держалась на значении примерно в 20% и шло общее удорожание всех элементов цепочки поставок. В совокупности эти факторы привели к заметному росту цен практически во всех товарных группах.

Общий оборот рынка вырос на 7–10%, но с расслоением. Так, бюджетный сегмент показал рост +15%, премиум-сегмент стагнировал, а локализованные и нишевые продукты выросли на 10–12%. Игроки сосредоточились на локализации, цифровизации логистики и быстром обороте запасов.

Особенно чувствительным к изменениям оказался импортозависимый сегмент тормозных систем, где требования к качеству и безопасности сочетаются с высокой себестоимостью производства.

Почему росли цены на запчасти в 2025 году

1. Валютные риски

Рубль в 2025 году то поднимался, то падал, но держался в диапазоне 95–105 за один доллар. Поставщики импортных запчастей (диски, колодки, датчики) закладывали в цены «подушку безопасности» в размере 10–20%, чтобы компенсировать возможные валютные колебания. В итоге закупочные цены выросли на 12–18%, а популярные колодки для иномарок подорожали на 22%.

2. Высокая ставка и капитал

Стоимость кредитов также повлияла на рост себестоимости автозапчастей (в частности, тормозных компонентов) на 5–7%. Такие сети, как «Автодок» и Exist, перешли на поставки just-in-time для прогнозирования спроса, сократив «медленные» позиции на 20–30% и делая ставку на ассортимент с более прогнозируемым спросом.

3. Инфляция цепочек

Инфляция на уровне 9–11% затронула все уровни цепочки поставок. Логистика, топливо, тарифы РЖД и аренда складов выросли в среднем на 10%. Сертификация по ТР ТС и зарплаты персонала также внесли свою часть в удорожание. Общие издержки всей цепочки подскочили на 15–20%, что в среднем увеличило розничные цены на 15–25%.

Что ищет рынок запчастей

Потребители в сегменте тормозных систем, например, ушли к аналогам: рынок ищет баланс между ценой и качеством, а не минимальный ценник. Да, спрос на бюджетные колодки вырос примерно на 25%, но при этом нишевые продукты, такие, как, скажем, термостойкие колодки для SUV, тяжелых кроссоверов и внедорожников, показали рост на 20%.

«Можно утверждать, что 2025 год показал: рынок автозапчастей взрослеет. Даже в условиях роста цен клиенты чаще делают выбор в пользу качественных компонентов и поставщиков, которые готовы сопровождать клиента, а не просто закрывать сделку. Именно этот подход станет ключевым фактором развития рынка в 2026 году», – уверен руководитель отдела продаж компании тормозных колодок и дисков Brannor Кирилл Арзамазов.

