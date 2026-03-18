#
>
Автозапчасти подорожают почти на треть из-за войны в Иране

Татьяна Овчинникова: фрахт судов по альтернативным маршрутам уже взлетел вдвое

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ударила по карману российских автомобилистов: до 30% могут вырасти цены на детали для авто в ближайшие месяцы. Особенно на компоненты для дорогих машин.

Главная причина – логистический коллапс в зоне Ормузского пролива и ОАЭ, через которые в Россию поставлялась значительная часть оригинальных компонентов для премиальных иномарок.

Как пояснила директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, фрахт судов по альтернативным маршрутам уже взлетел вдвое, и эти издержки автоматически закладываются в цену. Первыми и быстрее всего подорожают редкие кузовные детали, оптика и электронные блоки и агрегаты для праворульных машин – их доставка была самой сложной. Позже тренд дойдет и до более простых расходников.

Впрочем, рынок от тотального дефицита спасает диверсификация: Китай и прямые азиатские маршруты продолжают работать в штатном режиме. Это значит, что запчасти с полок не исчезнут, но за оригинал или редкую позицию придется выложить круглую сумму и запастись терпением.

Источник:  Motor
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
18.03.2026 
Фото:Depositphotos
