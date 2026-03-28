Новый минивэн Maybach — первый в истории!

Премиальный минивэн Mercedes-Maybach VLS дебютирует уже в 2026 году

Отделение Mercedes-Maybach предварило выход первого в истории серийного минивэна тизерным изображением.

Какие-либо детальные выводы по нему сделать сложно, но уже известно, что модель под названием Mercedes-Maybach VLS дебютирует в 2026 году, а построена она будет по мотивам прошлогоднего концепта Mercedes-Benz Vision V, уже ставшего основой для «обычного» V-класса нового поколения – минивэнов VLE300 и VLE400 4Matic. Как известно, длина концепта составляла 5,5 м, а у новых VLE – 5,31 м.

Первое тизерное изображение Mercedes-Maybach VLS

По платформе возможны варианты – она может быть как электрической, так и комплектоваться классическим ДВС. Каких-либо других подробностей о модели пока нет, но можно с уверенностью сказать, что по уровню роскоши и комфорта она перещеголяет только что показанные VLE, хотя казалось бы...

Концепт Mercedes-Benz Vision V 2025 года