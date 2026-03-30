Названы главные автомобильные премьеры в России за апрель 2026 года

Автоновинки апреля 2026 года в России: на что делают ставку производители

Эксперты прогнозируют оживление рынка во втором весеннем месяце, и автопроизводители подготовили к апрелю целый ряд новых моделей и обновленных версий. Autonews выделил десять наиболее значимых премьер.

Lada Vesta Sport

АВТОВАЗ начал прием заказов на самую мощную серийную Весту в кузовах седан и универсал. Модель получила 147-сильный мотор 1.8, 6-ступенчатую механику, спортивный дизайн и доработанное шасси. Цены стартуют от 2 352 000 руб.

Haval Jolion и M6

Китайский бренд обновил два кроссовера. Jolion после рестайлинга получил измененный интерьер и усовершенствованный 1,5-литровый двигатель (143/150 л. с.). Более доступный M6 обзавелся новой решеткой радиатора, увеличенным экраном мультимедиа и расширенным списком опций, включая камеру заднего вида с динамической разметкой и подогрев руля. Обе модели доступны с механикой или роботом, цены начинаются от 2 049 000 руб.

Belgee X50+

Белорусско-китайский кроссовер, созданный на базе Geely Coolray, сменил предшественника. Новинка отличается освеженной внешностью и модернизированным 1,5-литровым двигателем (147 л. с.) в паре с 7-ступенчатым роботом. Стоимость начинается от 2 319 990 руб.

GAC Aion V

Первый электромобиль GAC на российском рынке. Кроссовер размером с Toyota RAV4 оснащен электромотором (204 л. с.) и батареей, обеспечивающей до 580 км хода по циклу CLTC. В оснащение входят камеры кругового обзора, массаж сидений, складной столик для пассажиров и термобокс. С учетом скидок цена начинается от 3 999 000 руб.

Geely Preface и Monjaro

Для седана Preface в России предложили версию с дефорсированным 2,0-литровым двигателем (150 л. с.) и роботом. Базовая комплектация включает двухзонный климат-контроль, полный зимний пакет и кожаный салон. Цена – 3 329 990 руб.

Кроссовер Monjaro в комплектации Люкс дополнился вторым экраном мультимедиа и массажем передних сидений. Модель оснащается 238-сильным мотором 2.0, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Стоимость – 4 599 990 руб.

Omoda C5

Обновленный кроссовер призван вернуть интерес к марке, продажи которой в начале года заметно снизились. Модель получила серьезные изменения экстерьера, увеличилась в габаритах, а в моторной гамме появился 1,5-литровый двигатель (147 л. с.) в паре с 6-ступенчатым роботом. Полноприводная версия больше не предлагается. Цены – от 2 349 000 руб.

Jetour X90+

Кроссовер обзавелся полноприводной модификацией, доступной в единственной богато оснащенной комплектации. В список опций входят светодиодная оптика, панорамная крыша, круговой обзор, беспроводная зарядка и зимний пакет. Автомобиль оснащается 2,0-литровым двигателем (245 л. с.) и 8-ступенчатым автоматом. Цена со скидками – от 3 999 000 руб.

Soueast S06

Китайский бренд расширяет модельный ряд. Этой весной у дилеров появится кроссовер S06, который станет самой доступной моделью марки. Подробные характеристики пока не раскрываются.

