Показан кроссовер, который будут собирать в Санкт-Петербурге

МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
У самокатов появятся номера – когда их введут?
Новая российская прокси-марка Jeland продемонстрировала первую модель, которую готовят к запуску на бывшем заводе General Motors в Шушарах.

Машину показали губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову в ходе подготовки завода к запуску производства полного цикла, сообщает источник. Ранее стало известно, что первой в производство пойдет клон Jaecoo J8 – в России эта модель будет выпускаться под именем Jeland VT8. С конца прошлого года кроссовер с таким наименованием проходил процедуру российской сертификации.

Отметим, что оригинальный Jaecoo J8 уже представлен в России – цены начинаются от 3 849 000 рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Jeland – уже второй проект российского «АГР Холдинга» и китайской компании Defetoo. Ранее запущенный в Калуге Tenet оказался успешным: копии кроссоверов Chery со старта продаж в сентябре 2025-го и до конца года разошлись в количестве 33 484 проданных экземпляров.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
30.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0