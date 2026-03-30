Показан кроссовер, который будут собирать в Санкт-Петербурге

Jeland показал первую модель, которую будут собирать на заводе в Санкт-Петербурге

Новая российская прокси-марка Jeland продемонстрировала первую модель, которую готовят к запуску на бывшем заводе General Motors в Шушарах.

Машину показали губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову в ходе подготовки завода к запуску производства полного цикла, сообщает источник. Ранее стало известно, что первой в производство пойдет клон Jaecoo J8 – в России эта модель будет выпускаться под именем Jeland VT8. С конца прошлого года кроссовер с таким наименованием проходил процедуру российской сертификации.

Отметим, что оригинальный Jaecoo J8 уже представлен в России – цены начинаются от 3 849 000 рублей.

Jeland – уже второй проект российского «АГР Холдинга» и китайской компании Defetoo. Ранее запущенный в Калуге Tenet оказался успешным: копии кроссоверов Chery со старта продаж в сентябре 2025-го и до конца года разошлись в количестве 33 484 проданных экземпляров.