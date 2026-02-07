На российских дорогах скоро появятся качественные машины нового бренда

«АГР Холдинг» и Defetoo запустят в России бренд Jeland в 2026 году

Партнёры «АГР Холдинг» и Defetoo решили углубить совместную работу, результатом которой станет вывод на российский рынок ещё одной автомобильной марки под названием Jeland.

Конкретные детали о будущих моделях пока держат в секрете, но в официальном заявлении есть намёки на общую концепцию. Машины планируют делать специально для ключевых сегментов местного рынка, опираясь на ожидания отечественных водителей. По задумке, они должны сочетать яркий дизайн, хороший запас прочности и технологическую продвинутость – всё это, как обещают, обеспечит комфортную езду по нашим дорогам в любую погоду.

Первый тизер с логотипом нового бренда уже позволяет строить предположения. Судя по всему, в линейке появится флагман, аналогичный модели Tiggo 9 от Chery или недавно представленному Tenet T9. Ранее также поступала информация, что под именем Jeland VT8 в России будут продавать переоформленный кроссовер Jaecoo J8. Ещё одной моделью станет Jeland VT7, который является аналогом Jaecoo J7.

Логотип Jeland

Производство машин марки Jeland должно стартовать в первой половине 2026 года. По предварительным данным, собирать кроссоверы будут на бывших мощностях General Motors в Санкт-Петербурге. Более того, некоторые источники не исключают, что подготовительные работы на предприятии уже ведутся.

