#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

На российских дорогах скоро появятся качественные машины нового бренда

«АГР Холдинг» и Defetoo запустят в России бренд Jeland в 2026 году

Партнёры «АГР Холдинг» и Defetoo решили углубить совместную работу, результатом которой станет вывод на российский рынок ещё одной автомобильной марки под названием Jeland.

Рекомендуем
Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

Конкретные детали о будущих моделях пока держат в секрете, но в официальном заявлении есть намёки на общую концепцию. Машины планируют делать специально для ключевых сегментов местного рынка, опираясь на ожидания отечественных водителей. По задумке, они должны сочетать яркий дизайн, хороший запас прочности и технологическую продвинутость – всё это, как обещают, обеспечит комфортную езду по нашим дорогам в любую погоду.

Первый тизер с логотипом нового бренда уже позволяет строить предположения. Судя по всему, в линейке появится флагман, аналогичный модели Tiggo 9 от Chery или недавно представленному Tenet T9. Ранее также поступала информация, что под именем Jeland VT8 в России будут продавать переоформленный кроссовер Jaecoo J8. Ещё одной моделью станет Jeland VT7, который является аналогом Jaecoo J7.

Логотип Jeland
Логотип Jeland
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Производство машин марки Jeland должно стартовать в первой половине 2026 года. По предварительным данным, собирать кроссоверы будут на бывших мощностях General Motors в Санкт-Петербурге. Более того, некоторые источники не исключают, что подготовительные работы на предприятии уже ведутся.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:АГР
Количество просмотров 6296
07.02.2026 
Фото:АГР
Поделиться:
Оцените материал:
0